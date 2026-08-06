En la carretera de L'Hospitalet
Hallan el cadáver de un hombre en una finca en proceso de derribo en Cornellà de Llobregat
Los Mossos investigan los hechos con la hipótesis principal de que pueda tratarse de un suicidio
Los Mossos investigan la muerte de un hombre que ha aparecido desangrándose en una calle de Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en un bloque ruinoso en el término municipal de Cornellà de Llobregat. La policía catalana confirma a EL PERIÓDICO que el cuerpo fue encontrado este miércoles, pese a que la defunción "no es reciente".
Aunque las pesquisas están en marcha y no hay conclusión definitiva, la principal hipótesis de los Mossos es que se trate de un suicidio. El hallazgo ha corrido por los foros vecinales de L'Hospitalet en redes sociales, que sitúan la finca en la carretera de L'Hospitalet. Los Mossos confirman que se trata de un bloque en obras por estar en pleno proceso de derribo.
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