Evacúan de madrugada una empresa de Mercabarna por una fuga de amoníaco

Los Bomberos de Barcelona han podido controlar esta pasada madrugada una fuga de amoníaco en una empresa de Mercabarna dedicada a la logística alimentaria y que no ha dejado ningún herido entre los trabajadores.

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, que ha activado una alerta del plan Procicat por esta incidencia, el suceso se ha iniciado poco después de la medianoche, cuando el teléfono de emergencias 112 ha recibido una llamada del servicio de seguridad de Mercabarna informando de un escape de amoníaco en las instalaciones de la empresa Bonfred.

Los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar con 11 dotaciones y han podido confirmar el escape, originado en la sala de máquinas de la empresa y con emisión de producto por las tuberías exteriores superiores de la nave.

Los trabajadores de la empresa han sido evacuados por seguridad y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplazado una dotación hasta la empresa, no ha tenido que prestar ninguna atención.

Noticias relacionadas

Una vez que los bomberos han podido detener la fuga, han hecho tareas de ventilación de la nave. Una vez restablecida la normalidad, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como Protección Civil han desactivado las alertas de sus planes de actuación activados ante esta emergencia.