Barcelona abre la pugna empresarial para llevarse su millonaria contrata de mantenimiento de aceras, calzadas, señalización y mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Barcelona ha licitado el nuevo contrato de mantenimiento integrado del espacio público (COMIEP), que contempla el cuidado y reparación de aceras, mobiliario, calzadas y señalización desde 2027 hasta 2030. El contrato, con un valor estimado de 178,5 millones de euros, tiene en cuenta dos posibles prórrogas que estirarían el servicio hasta el año 2032 a las empresas que se lleven alguno de los 14 lotes que conforman la licitación.

Tras el del servicio de limpieza y recogida de basura, el de mantenimiento de la vía pública es uno de los servicios que más incidencia tiene en el día a día de los vecinos, ya que de la apariencia, accesibilidad y funcionalidad de aceras, calzadas, mobiliario y señalización dependerá en buena medida la calificación que los ciudadanos dan tanto a sus barrios como a sus dirigentes políticos. En esta línea, el gobierno municipal ya anunció, como primera fase del 'plan Endreça', una partida de 435 millones de euros en 2023 para "prevenir la degradación del espacio público" hasta 2027, año en que precisamente deberá entrar en servicio el nuevo contrato de mantenimiento de la vía pública que ahora se licita.

En total, el coste del mantenimiento en aceras y su mobiliario asciende a 49,4 millones de euros. Algo menos de los 50,3 millones que se destinarán a las calzadas, mientras que para la señalización se emplearán 15,9 millones de euros. Estas tres partidas conforman los 117 millones del presupuesto base del contrato, aunque el monto total (que incluye el valor estimado de las prestaciones, posibles prórrogas hasta 2032 y otras modificaciones previstas, que no podrán alcanzar los 20 millones) alcanza los 178.564.664,48 euros.

Un operario realiza trabajos de mantenimiento de contendores en el barrio del Raval. / Jordi Cotrina

Reparaciones de asfalto, renovaciones de aceras dañadas, correcciones de tapas de alcantarillas, retirada y sustitución de señales o mobiliario en mal estado y arreglos de rampas de accesibilidad son las acciones urgentes más destacadas en el contrato. Se repartirán por los 10 distritos de la ciudad, de igual manera que el servicio de mantenimiento, para el que se plantean inspecciones sistemáticas para detectar patologías y que sirvan como punto de partida para la elaboración de planes de trabajo. Serán auditorías visuales, pero también automatizadas gracias a un vehículo especial equipado con sensores que captura imágenes infrarrojas de los desperfectos, y que se deberán realizar anualmente para las aceras y señalizaciones y de manera bianual para las calzadas.

Si bien el importe de los servicios de mantenimiento se mantiene constante durante todo el desarrollo del contrato, el dinero destinado para las obras variará año a año. Así, empezará el 2027 "con una dotación para obras menor a la que tocaría proporcionalmente, para tener tiempo de arrancar el contrato y toda la maquinaria asociada sin tener que ejecutar, de forma inmediata, una gran cantidad de obras", consta en la documentación de la licitación. Ya en el año 2028 se alcanzará la inversión anual media y en 2029, "con el contrato ya en pleno rendimiento", se superará la media en un "pico de producción". De esta manera, mientras que para el año que viene está previsto un gasto de 18.744.805,97 euros en obras, para 2030 el monto se duplicará con creces (42.344.504,06 euros).

Máximo de seis lotes por empresa

Hasta ahora, las empresas que prestan en Barcelona los servicios de mantenimiento y señalización del espacio público son Construcciones y Servicios Faus, Grupo Sorigué, ACSA, MJ Gruas, Constraula, Tevaseñal, Señalizaciones y Balizamientos La Castellana y la UTE Elsan-Amsa Paviments. Los trabajadores de estas compañías actualmente desplegados para cumplir el contrato podrán ser subrogados a las que se lleven alguno de los 14 lotes. Como ya ocurría previamente, y de acuerdo con la Ley de Contratación del Sector Público, solo se pueden adjudicar a una misma empresa seis de los lotes de la contrata, una limitación que se aplica de igual manera para las UTE, lo que asegura no solo la concurrencia de diversas compañías, sino también que ninguna de ellas acometerá la totalidad del servicio en la ciudad.

Asimismo, los adjudicatarios no podrán ser los mismos que los que se encarguen del contrato de Dirección Facultativa, Asistencia Técnica y Coordinación e Seguridad y Salud que supervisará el COMIEP. Este servicio, previsto para encargar a profesionales externos la dirección de una obra, el apoyo técnico y la seguridad de la misma tiene un valor estimado de 12,6 millones de euros, lo que sitúa la inversión total en mantenimiento de la vía pública por encima de los 190 millones de euros. Fue licitado aparte del contrato general, un día después, y dispone de la misma fecha límite para que las empresas presenten sus propuestas, el 21 de septiembre.