Barcelona abrirá el 15 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas de 600 euros a la compra de ciclomotores eléctricos

El próximo 15 de septiembre Barcelona abre el plazo para tramitar las ayudas de 600 euros que anunció en febrero para la sustitución de ciclomotores antiguos por modelos eléctricos. La convocatoria finaliza formalmente en 2028 y está dotada de 5,2 millones de euros, pero las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta agotar el presupuesto anual. Pueden optar a la subvención todas las personas y empresas empadronadas en la ciudad que acrediten haber comprado un ciclomotor eléctrico y haber desballestado otro de combustión en fecha posterior al 1 de marzo de 2026.

La Comisión de Gobierno ha aprobado este julio las bases de la convocatoria, que limita la ayuda al 50% del precio sin IVA de los ciclomotores adquiridos. Los concesionarios de la ciudad notan desde hace meses un goteo de consultas y dudas por parte de motoristas interesados en la oferta.

La medida tiene horizonte 2030 y contará con una segunda convocatoria de idénticas ayudas para el periodo 2029-2030. El presupuesto global es de 15 millones de euros. Actualmente hay unos 8.000 ciclomotores eléctricos en Barcelona, uno de cada cuatro de los 32.000 censados en total. El plan aspira a apoyar la renovación de los 24.000 ciclomotores de combustión restantes, para lograr así el objetivo de un parque de ciclomotores 100% eléctrico dentro de cuatro años.

El gobierno de Jaume Collboni enmarca la medida en el Plan Clima, la estrategia municipal para hacer frente al cambio climático con medidas como la descarbonización de la movilidad. “Creemos que tendrá un impacto importante en la reducción de emisiones, de la misma forma que lo han hecho las bicicletas y el transporte público”, ha expresado este miércoles el teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls. Cuenta con el apoyo de las tres entidades agrupadas en el Observatori de la Motocicleta (Anesdor, Motoristes per Barcelona y la P(A)T).

Los depósitos de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ofrecen el servicio de desguace gratuito para las personas usuarias y la entrega del certificado válido para solicitar la ayuda. El justificante de compra del ciclomotor eléctrico se deberá presentar posteriormente. El Ayuntamiento de Barcelona calcula que solo 18.000 de los de 24.000 ciclomotores combustión censados se utilizan habitualmente. Aún así, solo esta parte ya genera unas 3.000 toneladas de CO₂ al año, una cifra que aumentaría si el vehículo se utilizase habitualmente. “La reducción de los niveles de dióxido de nitrógeno en Barcelona ha sido considerable durante los últimos años, hasta el punto de situarse muy por debajo del umbral vigente en la Unión Europea de los 40 microgramos por metro cúbico y acercarse a los 20 microgramos por metro cúbico, que es el umbral que la UE contempla para el 2030”, reflexiona el edil.

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Ayudas a la infraestructura de recarga

Próximamente el consistorio anunciará otra línea de ayudas para desarrollar infraestructura de recarga, una actuación que financiaría hasta 64 estaciones de intercambio de baterías. Permitirán a los usuarios obtener baterías cargadas en pocos segundos, eliminando el tiempo de espera y facilitando la movilidad diaria. Esta convocatoria ha recibido ya la luz verde provisional de la comisión de gobierno y ahora se encuentra en exposición pública para permitir alegaciones hasta el 24 de agosto.