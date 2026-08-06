Acelerón en la descarbonización del bus interurbano en Catalunya: 90% serán de bajas emisiones en 2029

El Govern prevé ahora que en el año 2029 nueve de cada diez autobuses interurbanos sean de bajas emisiones. Así lo ha indicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una nota de prensa en la que confirma que el 97% de las concesiones de transporte por carretera han presentado planes de descarbonización y mejora de la información a los usuarios, que les permitirán alargar los años de autorización y así posponer la salida a concurso público de las líneas regulares que operan.

Según Paneque, esto “supera las previsiones iniciales”, que eran del 75%. La expectativa es ahora que el 1 de enero de 2029 la flota de buses interurbanos cuente con 600 nuevos vehículos descarbonizados, 160 de los cuales eléctricos, unos 320 híbridos y el resto de gasóleo adaptados u otras tecnologías de propulsión.

“La implicación del sector evidencia el compromiso para afrontar los retos de futuro y avanzar hacia un transporte público más eficiente, innovador y de más calidad”, ha asegurado Paneque. La transformación supone una inversión superior a los 200 millones de euros, asumida íntegramente por las operadoras.

En caso de resolución favorable de los planes presentados, las empresas podrán compensar la inversión con una ampliación de la concesión de hasta seis años, en función de las amortizaciones necesarias.

Auge del bus frente a tren y coche

La red de autobuses interurbanos vive un 'boom' de demanda, como ha explicado EL PERIÓDICO los últimos meses, y alcanzó el año pasado un máximo histórico de 90 millones de viajes. El modelo actual de buses interurbanos en Catalunya se basa en concesiones adjudicadas hace décadas, mayoritariamente prorrogadas a través de un decreto de 2003 que permite alargar los contratos a cambio de inversiones y mejoras del servicio. Este sistema llegaba ahora a un punto clave, ya que la mayoría de estas concesiones vencían en 2028 después de haber sido prorrogadas varias veces.

En el mes de abril, la Generalitat decretó prorrogar hasta un máximo de seis años las concesiones que expiraban en 2028, condicionándolas a la descarbonización de las flotas y a la mejora del servicio. La decisión disgustó a Competencia, que no veía necesario ofrecer más años de servicio, y también generó desconcierto en ayuntamientos afectados. En este sentido, descartó abrir de golpe un nuevo concurso global como inicialmente se planteaba y poco a poco se perfila como solución más probable una gradual salida a concurso de las líneas a medio plazo.