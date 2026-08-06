El 44% de bares y restaurantes de Barcelona pertenecen a extranjeros y por primera vez el personal extracomunitario es mayoría

La multiculturalidad de Barcelona y el creciente peso de la población extranjera empadronada está transformando la hostelería de la ciudad a pasos agigantados. En concreto, casi el 44% de los titulares de bares y restaurantes son foráneos, tras caer unos siete puntos los de nacionalidad española en un año (56,2%), según la encuesta municipal de la Actividad del sector de la Restauración 2025. Lo mismo sucede entre los empleados: ya solo el 42,6% son españoles (baja 4,2 puntos) y por primera vez los de origen extracomunitario son mayoría, con prácticamente la mitad de la plantilla total (49,2%). En paralelo, la fuerte rotación en el sector, que cada año suma más de un millar de traspasos y nuevas licencias, reduce la antigüedad media de los negocios a 11,4 años, de manera que apenas uno de cada diez son anteriores al año 2000.

Imagen que muestra las cifras de bares y restaurantes.

Los sabores del mundo que protagonizan muchas aperturas en la ciudad han diversificado la oferta en las últimas dos décadas, pero alcanzan ahora su punta de emprendedores y de inversores foráneos. Dentro de ese 43,8% de nacionalidad extranjera, destacan sobre todo los chinos (18,6% del total), seguidos por los italianos (4,6%), paquistaníes (2%, tras su expansión en la Rambla y el Raval), argentinos (1,5%) e indios (1,4%). En resumen, un 8,5% llegaron de países de la UE, frente a un 35,2% (sobre el total) del resto del mundo.

Restaurante Le Romane, regentado por italianos, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Más presencia internacional en bares

El reparto varía un poco según la tipología de licencia. Así, la mayor cuota de propietarios extranjeros (del negocio, que no del local) se da en bares (45,7%), frente a un 42,4% en restaurantes. La muestra que usa este estudio municipal es amplia, con un millar de encuestas a establecimientos que representan proporcionalmente el territorio y los distintos epígrafes. Los establecimientos más numerosos son los bares-restaurantes, casi el doble que los restaurantes. Entre ambos extremos están los bares.

En este sentido, la consultora inmobiliaria especializada en hostelería, Inmo Olaya, certifica la evolución con el balance de los traspasos que gestionaron en 2025. Poco más de un tercio fueron para ciudadanos españoles, seguidos por chinos (12,41%), paquistaníes (11,62%) e italianos (9,66%). Les siguen el conjunto de otros países suramericanos (8,68%), de otros europeos (7,59) y en concreto de venezolanos (5,52%). Lo que no significa necesariamente que apuesten por su cocina de origen, sino que muchas veces desarrollan la local o la del negocio al que relevan.

Un restaurante regentado por propietarios rusos, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Si se enfoca a las nóminas en lugar de a los empresarios, la evolución es similar, y aún más internacional. En torno al 57% de trabajadores de hostelería son foráneos, con solo un 7,7% son europeos, frente al 49,2% de otras procedencias (en 2017 apenas representaban un tercio del total), dando cuenta del desapego que el oficio --sobre todo en sala-- ha generado entre la población local especialmente después de la pandemia. Bares-restaurantes y restaurantes acaparan ocho de cada diez empleos, ya que los bares suelen tener estructuras más familiares.

El chequeo al personal de la hostelería revela también que la media de personas que trabajan por negocio es de 5,9. Pero en empresas con menos de 10 empleados es de 3,8. Del total de los equipos, un 57,8% son asalariados base, frente a un 23,2% de propietarios y un 19% de encargados o responsables. Seis de cada diez son hombres, mientras que por franjas de edades tiene más peso el grupo de 25 a 34 años (30,3%), seguido por el de 35 a 44 años, con pocas variaciones respecto a un año antes. Casi la mitad tienen estudios secundarios, frente a casi un 30% con la formación mínima obligatoria. Tres de cada cuatro están contratados a tiempo completo.

Un 77,1% abiertos después de 2010

El sondeo municipal presta también atención a la edad de los negocios. De hecho, concluye que los establecimientos de hostelería de la capital catalana son "relativamente nuevos", ya que el 77,1% abrieron entre 2010 y 2024. De ellos, el 39% lo hizo los últimos cuatro años, seguidos por un 23,4% entre 2015 y 2019. La media de edad ha caído 0,2 puntos en un año, pero los locales abiertos antes de 2000 ya solo son el 9,8%, es decir, 3,5 puntos menos que en la anterior encuesta, lo que refleja la pérdida de restaurantes con solera en la ciudad.

Imagen que muestra cifras sobre bares y restaurantes.

El retrato, más allá de la evolución de los precios de los productos más despachados y del alquiler de los locales, muestra otros muchos aspectos de la actividad. Como que la superficie media es de 107 m2 (en las licencias de restaurante es de 144,5), que el 72,6% tienen terraza (dato similar a 2024), que el 6,3% son franquicias, y que el asociacionismo baja ligeramente hasta el 23,1%.

Pero es interesante constatar la adaptación de los negocios a la demanda, pese a que tras la pandemia y la crisis de personal se intentaron ajustar horarios. Lo cierto es que el 68,1% abren todos los días (sube 19,1 puntos en un año), mientras que los domingos solo cierran el 21,6%, pese a en 2024 eran casi un tercio. En general, los días de más actividad son los viernes y sábados, mientras que los martes son los más flojos. Por meses, julio (33,9%) y junio son los más rentables, mientras que enero, febrero y agosto, los que menos.

Factores que ayudan y que perjudican

Preguntados sobre la marcha del negocio, aumentan hasta el 54,3% los que dicen estar bastante o muy satisfechos. No obstante, solo un 30,3% afirman que su volumen de negocio ha aumentado, frente un 40% que mantiene que ha disminuido. El resto se mantienen estables.

Gráfica que muestra las cifras de bares y restaurantes.

A la hora de enumerar los factores que pueden influir positivamente en su facturación, las ampliaciones, nuevos servicios y disponer de terraza se llevan el mayor peso, casi el 23%, por delante de mejorar el servicio o la atención. Entre los factores negativos se destacan al alza los problemas de la zona donde se ubican (21,8%) y los propios del negocio (9,7%), junto a la subida de los precios (9,3%) y el incremento de la competencia (8%), la falta de clientes, la situación económica y política, y los impuestos, casi empatados.

La normativa restrictiva y la falta de agilidad en los trámites de la administración son citados conjuntamente por un 4,8%, lo que lleva al Gremi de Restauració de Barcelona, a cuestionar esta parte del ránking. Su director, Roger Pallarols, subraya que sus asociados reportan continuamente quejas por las trabas municipales, las inspecciones y sanciones y los problemas con las terrazas. Y reivindica que se favorezca más a esta actividade económica clave para la ciudad.