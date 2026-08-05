Vandalizan una figura festiva de los Diables de Sant Pere Nord en su sede de Terrassa

Los Diables de Sant Pere Nord de Terrassa han denunciado un acto vandálico en su sede que ha causado graves desperfectos en la Morgana, una figura festiva utilizada por la colla en correfocs y espectáculos de cultura popular.

Los hechos ocurrieron el martes por la mañana, cuando un hombre aparentemente joven entró en el local tras romper la puerta de acceso. Además de atacar la figura, también causó daños en el mobiliario, según ha explicado la entidad.

La colla ha publicado en las redes sociales las imágenes captadas por una cámara de seguridad y ha pedido colaboración ciudadana para identificar al responsable. En el vídeo aparece un hombre de complexión delgada y con gafas de sol.

Golpes, patadas y la figura contra el suelo

La grabación muestra cómo el individuo se acerca al espacio donde se encontraba la Morgana, desmontada en dos partes, y propina una primera patada a la base de la estructura.

A continuación, se dirige hacia la pieza superior, le da otra patada, la levanta y la arroja con fuerza contra el suelo.

Después vuelve a la parte inferior, la empuja y comienza a golpearla con dureza. El joven recoge posteriormente unas maderas y se dirige hacia la pieza que había quedado fuera del encuadre de la cámara.

Aunque ese momento no se ve directamente en la grabación, se escuchan varios golpes contundentes. Tras destrozar la figura, el individuo abandona el local.

Los Diables de Sant Pere Nord han solicitado que el vídeo sea difundido para facilitar su identificación. Las autoridades ya investigan el ataque, mientras la entidad pide que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con la colla o con los cuerpos policiales.

Un ataque contra la cultura popular

La Morgana es una de las bestias de fuego de los Diables de Sant Pere Nord. Este tipo de figuras forman parte del imaginario festivo catalán y son utilizadas por las agrupaciones de diablos durante correfocs, pasacalles y celebraciones populares.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha condenado públicamente los hechos y ha trasladado su apoyo a la entidad.

"Estamos con los cuerpos policiales encima del tema para averiguar quién ha sido y exigir responsabilidades", ha señalado el alcalde en respuesta al mensaje publicado por la colla.

Ballart ha calificado el ataque de intolerable y lo ha considerado un desprecio hacia el trabajo desarrollado por la agrupación.

"Un ataque como este contra vuestra colla y contra la cultura popular es intolerable, un absoluto desprecio al trabajo que hacéis", ha afirmado.

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La investigación continúa abierta para identificar al autor, esclarecer cómo accedió al local y determinar el alcance de los daños causados tanto en la figura como en la sede de la entidad.