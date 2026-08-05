Por qué los 'parkings' para vecinos de Barcelona podrán desaparecer de los bloques de viviendas protegidas

Una nueva regulación urbanística avanzada por EL PERIÓDICO prevé que desaparezca la obligación de un mínimo de 'parkings' en las promociones de viviendas protegidas de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. La medida plantea debates sobre la desincentivación del coche en las grandes ciudades y la promoción del transporte público. También propone el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración competente de impulsar la reforma, un cuestionamiento de la viabilidad económica de promociones inmobiliarias con gran número de estacionamientos y otras claves que justifican el cambio normativo.

Los informes urbanísticos del AMB justifican que los conocidos 'aparcamientos en parcela' —los integrados en los bloques— previstos hasta la fecha resultaban "excesivos" para las promociones de vivienda asequible, "ya que las plazas no se acaban ocupando por los futuros residentes y finalmente son vendidas o alquiladas a terceros". Ese exceso de plazas, describen los informes técnicos, "puede llegar a cuestionar la viabilidad económica de la operación perjudicando su finalidad última: aumentar el parque de vivienda asequible". Xavier Mariño, director del área de Políticas Urbanísticas y Espacios Naturales del AMB, pondera que "hasta ahora, muchas operaciones eran inviables económicamente y tenían muy difícil salida al mercado por el sobrecoste que suponían los aparcamientos".

El cambio urbanístico que se produce en las promociones de vivienda protegida de Barcelona es que, hasta ahora, se exigía un mínimo de aparcamientos en función de los metros cuadrados de las viviendas, desde un mínimo de una plaza por cada cuatro pisos en viviendas de 80 m2 hasta un mínimo de un aparcamiento por vivienda en pisos de más de 130 m2. Esta regla desaparece ahora: a partir de que se apruebe definitivamente la nueva regulación, ahora en manos del Departament de Territori de la Generalitat, las promociones de vivienda protegida podrán tirar hacia adelante sin un solo aparcamiento disponible.

Plazas de aparcamiento mínimo por viviendas de la reforma metropolitana.

En un contexto de emergencia habitacional, la medida busca sortear a los promotores la mencionada difícil viabilidad económica de las operaciones y fomentar la creación de vivienda protegida. "Se busca facilitar las operaciones de vivienda protegida en un contexto de emergencia habitacional", rubrica el director Xavier Mariño, quien asume que hasta ahora "las inversiones inmobiliarias eran menos atractivas por el incremento de coste en las promociones que suponían los aparcamientos". Se trata de la primera regulación metropolitana sobre aparcamientos en viviendas que se realiza desde 1976, cuando entró en vigor el Plan General Metropolitano (PGM) que regía hasta la fecha.

Pese a desde el AMB descartan la estigmatización del vehículo privado, aseguran que la reforma urbanística va en la línia de la movilidad sostenible que defienden tanto el nuevo Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) como la también nueva Ley de Movilidad Sostenible estatal. A ojos de Mariño, precisamente en Barcelona y el ámbito interior de las rondas "hay alternativas para facilitar la transición al transporte público" que busca fomentar la reducción de los aparcamientos en los bloques de pisos. "En las localizaciones más periféricas y carentes de un transporte público eficiente, la voluntad es que las reservas de aparcamiento todavía puedan incrementarse para compensar déficits y reducir la presión en el espacio público", describe un informe metropolitano.

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A diferencia de las promociones de viviendas protegidas de Barcelona, la regulación plantea unas reglas diferenciadas para los bloques ubicados fuera del ámbito de las rondas, tanto de vivienda protegida como libre. La obligación de aparcamientos mínimos —una plaza cada cuatro viviendas— pervive, por lo tanto, en las promociones de vivienda protegida que se vendan fuera de las rondas de Barcelona. Es decir: a partir de la entrada en vigor de la reforma urbanística, una promoción de vivienda protegida de Castelldefels deberá cumplir la ratio mínima de un 'parking' cada cuatro viviendas; en cambio, una promoción de Barcelona podrá construirse sin una sola plaza de aparcamiento. Por su parte, la vivienda libre también ve reducidas las exigencias de aparcamiento mínimo en las promociones. En este caso, la diferenciación es triple: en el perímetro entre las rondas —a la práctica, Barcelona y L'Hospitalet—, la ratio mínima será de una plaza cada cuatro viviendas; en las ciudades fuera de las rondas pero con accesibilidad a transporte público, de una plaza cada dos viviendas; y en los municipios más periféricos, de una plaza por cada vivienda.