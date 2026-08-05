La zona gratuita del parque
La playa escondida del Tibidabo: chorros de agua, hamacas para los mayores y juguetes para los niños
La instalación ‘viste’ las fuentes que inauguró en 2017, que están disponibles de 11.00 a 22.00 junto a la atracción Beyond
El Tibidabo recupera su 'Laser Show' nocturno y estrena una 'playa' con sombrillas
El parque de atracciones del Tibidabo ofrece estos días diversión y paseo, pero también un escenario más fresco para los quieran afrontar el calor al aire libre sin acabar achicharrados. Ese escenario es la playa Tibidabo, un espacio al que se llega siguiendo el Camí del Cel hasta el final.
La ‘playa’ está situada junto a la atracción Beyond, de realidad virtual inmersiva, y el alma del lugar son los chorros de agua que refrescan a los usuarios, esencialmente niños. Los chorros, las fuentes existen desde 2017, pero hasta ahora la zona no contaba con los elementos que hacen que una playa que no lo es lo parezca un poco.
Pelotas y cubos
Este miércoles, un grupo de niños jugaba con el agua mientras los mayores descansaban en las hamacas, una de la novedad de este verano, junto con los parasoles y los juguetes colocados para los menores: cubos, pelotas, palas.
La playa está abierta con el mismo horario del parque en estas fecha veraniegas: de las 11.00 a las 22.00 de forma ininterrumpida. Y el acceso es gratuito, ya que se encuentra dentro del Área Panorámica, la más alta del Tibidabo para la que no hay que comprar entrada. Sí hay que pagar la Cuca de Llum, a menos de que se sea socio del Tibidabo, o el párquing, si se sube en coche.
Un espacio escondido
Hay franjas en el día en las que la playa se llena de niños, por ejemplo a eso de las cinco de la tarde. Pero resulta innegable que el servicio queda relativamente escondido, y que es probable que muchos barceloneses no lo conozcan. Porque en días como estos es un espacio ideal para soportar a la vez el calor y a la familia.
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