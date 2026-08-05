Los Mossos detienen a seis hombres por robos de mascarillas, guantes y destornilladores en viviendas de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis hombres de entre 29 y 42 años como presuntos autores de robos con fuerza en viviendas en dos actuaciones desarrolladas la semana pasada en los distritos barceloneses de Sarrià-Sant Gervasi y Horta-Guinardó. Según ha informado este martes el cuerpo policial, los arrestos se produjeron dentro del dispositivo especial de prevención y vigilancia que se refuerza durante el verano para prevenir este tipo de delitos.

La primera intervención tuvo lugar la tarde del jueves, 30 de julio, en Sarrià-Sant Gervasi, después de que varias patrullas recibieran el aviso de que se estaba cometiendo un robo en un domicilio. A su llegada, los agentes observaron a cuatro hombres que abandonaban apresuradamente la zona cargando bolsas con objetos de valor. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida en distintas direcciones, aunque finalmente fueron localizados y detenidos tras un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes uniformados y de paisano.

Durante la actuación, los Mossos recuperaron diversos objetos que, presuntamente, habían sido sustraídos del inmueble e intervinieron herramientas que podrían haber sido utilizadas para cometer el robo. Asimismo, comprobaron que la vivienda presentaba daños en los accesos, el interior revuelto y manipulaciones en el sistema de alarma.

Dos actuaciones en apenas 24 horas

La segunda actuación se produjo la mañana del viernes, 31 de julio, en el distrito de Horta-Guinardó. Agentes de paisano detectaron a dos hombres que observaban portales y comprobaban timbres para verificar si las viviendas estaban ocupadas. Tras seguir sus movimientos, los policías observaron cómo ambos se dirigían a un edificio donde, presuntamente, intentaron manipular el sistema de acceso con herramientas, momento en el que fueron interceptados.

En el registro, los agentes localizaron guantes, mascarillas, gorras, gafas de sol, dos destornilladores de grandes dimensiones y dinero en efectivo. Además, comprobaron que uno de los detenidos tenía una orden judicial de detención en vigor.

Hipótesis de grupos itinerantes

Según los Mossos, la mayoría de los arrestados carecía de antecedentes policiales por delitos similares. Entre las hipótesis con las que trabaja la policía figura que pudieran formar parte de grupos itinerantes que aprovechan el periodo estival para desplazarse a Barcelona y cometer este tipo de robos.

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El cuerpo ha señalado que mantiene durante el verano un refuerzo de los dispositivos de prevención y patrullaje ante el aumento de viviendas temporalmente vacías por las vacaciones. Según los datos facilitados por los Mossos, durante el primer semestre del año los robos con fuerza en viviendas se redujeron un 8,7 % en Barcelona.