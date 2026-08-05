Mbappé y Ester Expósito revolucionan Barcelona con una escapada VIP en pareja a la Sagrada Família

Kylian Mbappé apura sus últimos días de descanso antes de volver al trabajo tras un Mundial en el que Francia acabó peleando por las medallas, pero se quedó finalmente fuera del podio en el duelo por el tercer puesto.

Lejos del ruido de los estadios, el delantero francés, que escribió una carta de agradecimiento a sus seguidores tras la cita futbolística, ha cambiado las botas por las rutas turísticas.

Y lo ha hecho acompañado de la que últimamente se ha convertido en su gran compañera de viaje: la actriz madrileña Ester Expósito.

'Cazados' por una guía turística

París, Cerdeña… y ahora Barcelona. La pareja va encadenando destinos, y su última parada en la capital catalana ha dado mucho que hablar.

Su presencia en Barcelona no habría trascendido de no ser por una guía especializada en tours VIP, que se cruzó con ellos en un día que, a priori, parecía de trabajo rutinario.

Desde la cuenta de Kaur Tours, dedicada a enseñarle la ciudad a visitantes de todo el mundo, compartieron varias imágenes y vídeos del futbolista y la actriz en plena visita a la Sagrada Família, uno de los templos más visitados del planeta: la gran obra inacabada de Antoni Gaudí.

Dos turistas más

En las publicaciones, se ve a Mbappé y Ester Expósito integrados en el grupo como dos turistas más, escuchando con atención las explicaciones del guía y deteniéndose ante la fachada de la Pasión, uno de los puntos más fotografiados del monumento.

Ester Expósito y Kylian Mbappé, durante su tour por la Sagrada Família, este martes. / Instagram / Kaur Tours

Sin séquito visible ni despliegue de seguridad aparente, la pareja recorre el interior del templo entre miradas cómplices, risas y gestos cariñosos que no pasan desapercibidos para nadie.

"Un día normal de trabajo… hasta que Mbappé y Ester aparecen para una visita VIP en la Sagrada Família", escriben desde Kaur Tours al compartir el contenido, consciente del impacto de tener a una de las estrellas del Real Madrid y a una de las actrices españolas más mediáticas en su grupo.

Elegantes en la visita

Las imágenes, que rápidamente dieron la vuelta a las redes, muestran a ambos muy elegantes para una jornada de turismo: él lucía camisa y pantalón largo y ella un elegante vestido y tacones de aguja.

Este nuevo capítulo de su escapada llega, además, pocos días después de que Ester Expósito denunciara en sus perfiles oficiales el uso de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial para poner en duda su relación con el futbolista.

Lejos de esconderse, la pareja ha seguido con sus planes y ha convertido Barcelona en su nueva ciudad del amor particular, después de los viajes compartidos que ya les habían llevado por París y por las aguas de Cerdeña en las últimas semanas.

Sin rastro en redes

Ni Mbappé ni Expósito han compartido por ahora en sus propias cuentas imágenes de esta visita al templo modernista, lo que añade todavía más valor a las fotos que han trascendido desde el entorno del tour.

Que una guía turística se haya adelantado a los paparazzi y haya publicado el material reabre el debate sobre la exposición de las 'celebrities' cuando viajan, pero también arroja una prueba más de que el futbolista y la actriz están viviendo su primer verano como pareja a plena luz del día.

Mientras los rumores sobre el futuro deportivo de Mbappé siguen marcando la actualidad futbolística, el delantero parece decidido a aprovechar al máximo este paréntesis con Ester Expósito antes de volver a la rutina de entrenamientos y partidos.