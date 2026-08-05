Estaba de vacaciones con su familia
Un joven de Barcelona fallece al ser arrollado por un taxi mientras estaba tumbado en la calzada en Menorca
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Un joven de Barcelona falleció este martes al ser arrollado por un taxi en las inmediaciones del aeropuerto de Menorca mientras se encontraba tumbado en la calzada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 h de la mañana, cuando un taxi que se dirigía a la terminal de llegadas del aeródromo arrolló un cuerpo que yacía en la calzada al no percatarse de su presencia.
El joven pasaba en la isla unos días de vacaciones con su familia. La Policía Nacional por ahora no ha divulgado la identidad del fallecido, al que se le practicó la correspondiente autopsia este martes.
La Policía ha abierto dos líneas de investigación, una de la Policía Local y relacionada con el propio accidente de tráfico como la toma de declaración o las mediciones, y otra de la Policía Nacional, que investiga si pudo existir algún tipo de delito independientemente del accidente. El tráfico en la zona se ha visto afectado durante alrededor de dos horas, teniendo en cuenta que el levantamiento del cadáver ha tenido lugar alrededor de las 7:30 h.
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