Inditex y Alcampo rubrican su intercambio de terrenos en Sant Adrià: el nuevo hipermercado abrirá en otoño de 2028

Las multinacionales Alcampo e Inditex han formalizado ante notario este miércoles el acuerdo por el que intercambiarán los terrenos que poseen en Sant Adrià de Besòs para posibilitar la construcción de cuatro edificios de oficinas de la compañía textil en la frontera norte de Barcelona, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Como avanzó este diario el año pasado, la firma gallega usará la parcela que ahora ocupa el centro comercial para trasladar más cerca de Barcelona las sedes de sus marcas Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties. La permuta permite también que el hipermercado se mude a un nuevo emplazamiento, justo en el solar que ha quedado despejado enfrente de la gran superficie y donde se levantará una tienda más compacta que la actual, desprendida de la galería comercial existente desde que el actual establecimiento abrió en 1986.

El nuevo establecimiento se empezará a construir este mismo otoño con la previsión de inaugurarlo en otoño de 2028, ha precisado la empresa francesa en un comunicado. Alcampo apunta que las obras para preparar el terreno receptor "ya han comenzado" y promete que su futuro híper será "de última generación, el más moderno de la compañía". Una "nueva etapa" que consolida la apuesta por esta localidad del Barcelonès en la que opera desde 1988. En el solar actual lleva hoy un cuarto de siglo completo.

El proyecto "supone una oportunidad para seguir formando parte de la evolución de Sant Adrià de Besòs y renovar un establecimiento con una larga trayectoria en el municipio", ha celebrado Javier Marín, director de Developpement & Property de Alcampo. El comercio seguirá abierto durante los dos años que durarán las obras de construcción del nuevo Alcampo, del que se ha divulgado por primera vez una recreación virtual.

Cuando los trabajos finalicen, el traslado será "inmediato", dice la firma. Incluso tiene previsto cómo encajar la operación en su horario de apertura: "El actual establecimiento cerrará al finalizar su actividad un sábado por la noche y el nuevo hipermercado abrirá sus puertas el lunes siguiente, ya en su nueva ubicación". Los puestos de trabajo actuales se mantendrán y ampliarán con "nuevos empleos tanto directos como indirectos".

[Habrá ampliación]