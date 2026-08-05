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Límite 50 km/h

La Guardia Urbana 'caza' a dos conductores circulando a 120 km/h en Via Augusta y Meridiana

Los sospechosos han quedado denunciados por un delito contra la seguridad del tráfico

Detenido un ladrón de bicicletas en Barcelona que usaba los sillines para romper candados

Agentes de la Guardia Urbana en un control de tráfico en Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana en un control de tráfico en Barcelona / GUBBarcelona

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Germán González

Germán González

Barcelona
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Hay quien confunde las calles de la ciudad con la película 'Fast & Furious' y se considera a sí mismo protagonista de conducciones extremas, sin ser consciente del riesgo que pone para el resto de usuarios de la vía.

Es lo que se encontraron en poco más de 24 horas los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona el pasado fin de semana, cuando denunciaron a dos conductores de dos turismos por circular duplicando la velocidad permitida.

En concreto, los agentes detectaron la madrugada del viernes a un coche que iba por la Via Augusta de la ciudad a 117 km/h, cuando la velocidad límite en esta calle es de 50 km/h.

La misma velocidad máxima permitida en la avenida Meridiana, lugar en el que el sábado al mediodía otra patrulla de la Guardia Urbana localizó en un control a un conductor que iba a 120 km/h.

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Los dos quedaron denunciados por un delito contra la seguridad del tráfico y deberán comparecer en el juzgado cuando sean requeridos. Si llegan a esa velocidad podrían ser acusados de reincidencia y se perderían la siguiente entrega de 'A todo gas'.

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