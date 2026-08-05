Límite 50 km/h
La Guardia Urbana 'caza' a dos conductores circulando a 120 km/h en Via Augusta y Meridiana
Los sospechosos han quedado denunciados por un delito contra la seguridad del tráfico
Detenido un ladrón de bicicletas en Barcelona que usaba los sillines para romper candados
Hay quien confunde las calles de la ciudad con la película 'Fast & Furious' y se considera a sí mismo protagonista de conducciones extremas, sin ser consciente del riesgo que pone para el resto de usuarios de la vía.
Es lo que se encontraron en poco más de 24 horas los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona el pasado fin de semana, cuando denunciaron a dos conductores de dos turismos por circular duplicando la velocidad permitida.
En concreto, los agentes detectaron la madrugada del viernes a un coche que iba por la Via Augusta de la ciudad a 117 km/h, cuando la velocidad límite en esta calle es de 50 km/h.
La misma velocidad máxima permitida en la avenida Meridiana, lugar en el que el sábado al mediodía otra patrulla de la Guardia Urbana localizó en un control a un conductor que iba a 120 km/h.
Los dos quedaron denunciados por un delito contra la seguridad del tráfico y deberán comparecer en el juzgado cuando sean requeridos. Si llegan a esa velocidad podrían ser acusados de reincidencia y se perderían la siguiente entrega de 'A todo gas'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Andrea, 50 años, vive en una habitación de alquiler: 'Comparto piso para poder darme algún capricho y no solo llegar a fin de mes
- La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet requisa casi 500 patinetes eléctricos en los siete primeros meses del año
- Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado
- Cortes de luz en Barcelona hoy: varias incidencias dejan sin suministro eléctrico a zonas de la Marina, Gran Via y el entorno de Fira
- El barman del Raval que retira montones de basura en la calle de la Cera: “Lo hago para mantener el negocio abierto”
- Bares y restaurantes emblemáticos de Barcelona alzan la voz para que el Raval recupere su afluencia histórica
- Barcelona obliga a un club deportivo de Montjuïc a abrir su piscina al público general
- Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano