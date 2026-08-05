Fernando Pacheco, director en España de MSC Cruceros y Explora Journeys: "Barcelona será base de nuestros dos barcos más innovadores en 2027"

La naviera con más presencia en Barcelona, MSC Cruceros, acaba de hacer en la ciudad la presentación mundial del nuevo barco de su división de lujo Explora Journeys, que partió el lunes en ruta inaugural. Las dos marcas hermanas han reforzado su apuesta por la capital catalana como puerto base, en un momento en que el ayuntamiento quiere reducir las escalas de unas horas y priorizar la actividad con inicio o final de ruta local, porque genera mayor impacto económico. Fernado Pacheco es el director general de ambas, desde 2017 y 2023 respectivamente, tras una larga experiencia en la primera y en el sector de los cruceros. Subraya que trabajan para que su expansión vaya de la mano de los intereses de Barcelona.

MSC Cruceros cuenta con una gran terminal en el Moll Adossat desde hace poco más de un año. ¿Qué ha significado para la compañía?

Barcelona es un puerto estratégico para nuestras operaciones, tanto presentes como futuras. No solo porque es una ciudad con una amplia oferta cultural, gastronómica y turística que permite a nuestros pasajeros disfrutar de una experiencia excepcional, sino también porque, tras muchos años trabajando aquí, contamos con una sólida red de proveedores locales que nos permite ofrecer excursiones y experiencias de gran calidad, tanto en Barcelona como en sus alrededores. Nuestra terminal de cruceros propia, inaugurada en abril de 2025, nos ha permitido mejorar la experiencia de los pasajeros y hacer más eficiente la operativa de embarque y desembarque. Al contar con operaciones los 12 meses del año, la terminal se ha convertido en un elemento clave y refuerza nuestro compromiso con este puerto estratégico.

El alcalde Jaume Collboni aspira a reducir a "cero" las escalas. Su naviera ya promovía las salidas y llegadas desde Barcelona. ¿Es una decisión estratégica?

Nuestra apuesta por la ciudad responde a una visión a largo plazo. La ciudad reúne unas condiciones excepcionales para seguir impulsando ese compromiso. Su infraestructura portuaria y la conectividad aérea refuerzan su posición como uno de los principales puertos base del Mediterráneo y facilitan la llegada de viajeros de mercados clave como Estados Unidos. Además, apostamos por mejorar la conectividad para que el crucero sea una opción cada vez más cómoda y accesible para el viajero español, con vuelos directos desde múltiples ciudades.

Catalunya ha aprobado elevar la presión fiscal a los cruceristas. ¿El aumento de las tasas turísticas puede frenar el interés de los cruceros por Barcelona?

Creemos que este tipo de medidas deberían diseñarse en diálogo con el sector, escuchando a todos los actores implicados y evaluando cuidadosamente sus consecuencias. Las políticas públicas deberían de ser proporcionadas y encontrar un equilibrio entre los objetivos de gestión turística y la necesidad de preservar una actividad económica que genera riqueza y empleo. El sector de los cruceros aporta valor no solo a las compañías navieras, sino también a un amplio tejido empresarial local que depende, en mayor o menor medida, de la llegada de pasajeros. Hablamos de comercios, restaurantes, empresas de excursiones, guías turísticos, servicios de transporte y numerosos proveedores vinculados a la actividad portuaria. Cualquier política o impuesto destinado a influir en las actividades de los cruceros tendrá sin duda consecuencias directas sobre estos ecosistemas locales.

La infraestructura portuaria de Barcelona y su conectividad aérea refuerzan su posición como uno de los principales puertos base del Mediterráneo" Fernando Pacheco

¿Su política de desestacionalización va de la mano con el Port de Barcelona?

La desestacionalización sin duda forma parte de nuestra estrategia y es un objetivo que compartimos con el destino. Nuestra apuesta por la ciudad no se limita a los meses de mayor demanda: operamos desde Barcelona durante los 12 meses del año, contribuyendo a generar actividad y atraer visitantes también en temporada baja. Nuestro compromiso es seguir reforzando esa presencia durante todo el año y continuar creciendo, especialmente en la temporada de invierno.

¿Qué perfil de pasajeros atraen sus cruceros en otoño e invierno?

Perfiles muy diversos. El segmento MICE tiene un peso importante, con empresas que organizan congresos, reuniones, viajes de incentivos y otros eventos a bordo de nuestros barcos, aprovechando las ventajas que ofrece un crucero como espacio para combinar trabajo y ocio. Pero también recibimos un elevado número de pasajeros internacionales, especialmente procedentes del norte de Europa, como Reino Unido o Alemania, y también de Estados Unidos, que buscan disfrutar del clima más suave del Mediterráneo durante los meses en los que sus países registran temperaturas mucho más bajas. Además del atractivo del destino, muchos viajeros valoran que la temporada de otoño e invierno ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que convierte al crucero en una opción competitiva para unas vacaciones completas en una época del año con menor afluencia turística.

¿Qué novedades planean de cara a 2027?

El año 2027 será especialmente importante para MSC Cruceros en Barcelona, aunque las novedades llegarán ya a finales de este año, con la incorporación del barco MSC World Asia a partir del próximo 4 de diciembre. Y desde el próximo verano Barcelona se convertirá, por primera vez, en el puerto base de nuestros dos barcos más innovadores: MSC World Europa y MSC World Asia. Representan la última generación de nuestra flota y reúnen los mayores avances en tecnología, sostenibilidad y experiencia a bordo. En otras zonas seguiremos ampliando destinos, tras la incorporación de La Romana en el Caribe como nuevo puerto de embarque a finales de 2026. Y, mirando un poco más allá, otro de los grandes momentos será la incorporación de MSC World Atlantic, cuyo bautizo se prevé en octubre de 2027.

Nuestra marca de lujo busca experiencias más personalizadas en los destinos, con excursiones para grupos de 10 o 15 personas" Fernando Pacheco

¿Qué tipo de viajeros eligen un crucero de lujo, como los de Explora Journeys?

Explora Journeys es una propuesta complementaria a MSC Cruceros dirigida a quienes priorizan experiencias más exclusivas, personalizadas y pausadas, tanto a bordo como en tierra. El concepto que define la marca es el 'Ocean State of Mind', una filosofía que invita a conectar con el mar de una manera mucho más profunda. Todo en nuestros barcos está diseñado para que el océano sea el verdadero protagonista: desde las 461 suites, todas con terraza privada y vistas al mar, hasta los espacios comunes, las tres piscinas y los seis restaurantes de especialidad, que permiten disfrutar del océano en todo momento. Esa filosofía también se traslada a las experiencias en tierra. Al tratarse de barcos con un número reducido de pasajeros, podemos ofrecer excursiones más exclusivas y personalizadas en los destinos, con grupos de entre 10 y 15 personas.

¿Qué les proponen visitar en Barcelona, que acogerá más de 20 salidas este año?

Pueden recorrer la ciudad en bicicleta o participar en experiencias gastronómicas únicas, como visitar un mercado local junto a uno de los chefs de a bordo para seleccionar productos de temporada y cocinar posteriormente ese menú en las cocinas del barco. Son propuestas que buscan generar una conexión real con el destino y convertir cada escala en una vivencia memorable. Barcelona ofrece un valor diferencial, y muchos de nuestros pasajeros eligen pasar una o dos noches en la ciudad antes o después del crucero para disfrutar de su oferta cultural, gastronómica y de ocio con tranquilidad. Para el viajero, el puerto de inicio no es solo un punto de embarque, sino una parte más de la experiencia. En ese sentido, tener terminal propia nos permite ofrecer un proceso de embarque y desembarque mucho más ágil y cómodo.

¿Están en contacto con el Port para fomentar las rutas que salen de Barcelona en detrimento de las escalas?

Por supuesto, mantenemos un diálogo constante con el Port de Barcelona, ya que se trata de un puerto estratégico para MSC Cruceros. Creemos que la colaboración público-privada es fundamental para seguir impulsando un modelo de crecimiento que genere valor para los pasajeros, para la ciudad y para el conjunto del sector. Queremos ser parte de la solución en los retos que plantea la actividad en la ciudad, y estamos volcados en incrementar la operativa como puerto base, que ya supone más de la mitad de los pasajeros que pasan por la ciudad.

El crucero Explora III, de la compañía de lujo de MSC, en el puerto de Barcelona, el pasado sábado. / EL PERIÓDICO

Las dos navieras tienen en marcha iniciativas para reducir el impacto medioambiental, otra de las preocupaciones locales.

La sostenibilidad es uno de los ámbitos en los que llevamos años invirtiendo de forma decidida. En MSC Cruceros ya hemos logrado reducir en torno a un 40% la intensidad de nuestras emisiones de CO 2 desde 2008, un avance muy significativo en el camino hacia nuestro objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en 2050. Y el MSC Euribia también marcó un hito al completar su primer viaje demostrando que es posible navegar con emisiones netas cero de gases de efecto invernadero. Apostamos firmemente por la conexión eléctrica en tierra ('on shore power supply', OPS), con más de 200 escalas ya conectando nuestros barcos a la red eléctrica de los puertos cuando esta infraestructura está disponible, lo que permite apagar los motores durante la estancia y reducir las emisiones locales y el ruido.

¿Y en cuanto a la incorporación de GNL como combustible?

Seguimos ampliando nuestra flota propulsada por gas natural licuado. Un ejemplo de ello es Explora III, recién estrenado, así como MSC World Europa y MSC World Asia, que ya incorporan esta tecnología, como una de las soluciones más avanzadas disponibles actualmente para reducir las emisiones y facilitar la transición hacia combustibles renovables en el futuro.

Las tasas turísticas deberían diseñarse en diálogo con el sector, escuchando a todos los actores implicados y evaluando cuidadosamente sus consecuencias" Fernando Pacheco

¿La situación geopolítica atraerá en los próximos meses a más pasajeros en busca de puertos de salida seguros en Europa y el Mediterráneo?

La seguridad es, sin duda, uno de los factores que los viajeros tienen cada vez más en cuenta a la hora de planificar sus vacaciones. En ese contexto, Europa y especialmente el Mediterráneo continúan siendo destinos muy atractivos gracias a la amplia oferta de itinerarios, la calidad de sus infraestructuras y la confianza que ofrecen sus puertos de embarque. Nosotros mantenemos un firme compromiso con la transparencia y la previsibilidad de costes. No aplicaremos recargos por el incremento del precio del combustible a las reservas realizadas para esta temporada.

¿Qué les diría a quienes se oponen a los cruceros sin haber viajado en uno?

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Que merece la pena conocer de cerca en primera persona cómo es realmente esta forma de viajar antes de formarse una opinión. El sector ha evolucionado enormemente en los últimos años, tanto en la experiencia que ofrece al pasajero como en innovación y sostenibilidad. Un crucero permite descubrir varios destinos en un mismo viaje sin tener que hacer y deshacer la maleta en cada etapa, con una excelente relación calidad-precio y una propuesta muy cómoda: transporte, alojamiento, gastronomía y entretenimiento se integran en una única reserva, con el precio cerrado desde el primer momento y sin el esfuerzo que supone organizar cada detalle del viaje por separado. Todo ello hace que planificar las vacaciones sea mucho más sencillo. No solo permiten conocer nuevos destinos, sino que también despiertan el interés por volver a ellos.