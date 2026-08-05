Barcelona compra 201 aparatos de inteligencia artificial capaces de traducir 82 idiomas para policías y funcionarios

En Barcelona residen vecinos de 181 nacionalidades distintas, un mestizaje que se intensifica aún más si cabe por los millones de turistas que cada año visitan la ciudad. El cosmopolitismo de la urbe la asimila con una Torre de Babel en la que no siempre resulta sencillo entenderse entre personas que no saben castellano ni catalán ni tampoco chapurrean otra lengua latina o el inglés. Para superar la barrera del idioma en una ciudad con vocación internacional, el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido 201 dispositivos por algo menos de 55.000 euros que, mediante un sistema de Inteligencia Artificial (IA), son capaces de traducir 82 idiomas en conversaciones captadas a través de un micrófono, 96 mediante escritura y hasta 112 tomando fotografías de textos.

El reparto de los aparatos está pendiente de completarse, si bien la Guardia Urbana ha sido pionera y ya los ha implantado. El cuerpo policial ya se ha dotado de 43 traductores este verano, tras un año de prueba piloto para comprobar la eficacia del sistema. Aparte, se prevén entregar 130 dispositivos al Instituto Municipal de Servicios Sociales (se dispondrán en centros de servicios sociales, la oficina de prestaciones sociales y económicas y el servicio de orientación, los equipos de atención social al sinhogarismo y otros de intervención directa) y 28 a las oficinas de atención ciudadana y puntos de información municipal.

Se han distribuido ya el 85% de los aparatos y se estima que el despliegue de la primera partida de estas herramientas de traducción concluya a finales de septiembre, una vez que haya acabado la formación del personal que usará los dispositivos. El protocolo de uso incluye que solo pueden utilizarse con consentimiento expreso del interlocutor, prohíbe difundir conversaciones, marca obligaciones de datos personales y obliga a colgar carteles que avisen de que hay traductores a disposición.

Alta diversidad

“Es una innovación que está funcionando bastante bien”, ha evaluado el teniente de alcalde Jordi Valls. El socialista ha resaltado que Barcelona acredita “una alta diversidad” y ha remarcado el objetivo de avanzar en la “incorporación de tecnologías en prestación de servicios” para que “la lengua no sea un obstáculo”.

En ese sentido, el ayuntamiento ha destacado la contribución de los aparatos incorporados a las labores de la Guardia Urbana. “Nos permite interactuar con ciudadanos que no dominan el idioma, hay un volumen importante de agentes que saben distintos idiomas, pero este instrumento puede ayudar”, ha enfatizado el teniente.

El inspector de la Guardia Urbana Javier García Lora ha comentado que, dentro del cuerpo, “se pedían herramientas para interactuar mejor” con personas que se dirigen a los cuerpos policiales en una multitud de idiomas. Por un lado, se utiliza en servicios de patrullaje, aunque los agentes a pie de calle no llevan el artilugio encima, sino que pueden solicitarlo al mando de la zona para que acuda al lugar donde se requiere para emplearlo. También está disponible en oficinas de la policía local de Barcelona.

García Lora destaca que el mecanismo está siendo “muy útil” para comunicarse con víctimas de hurtos y también para quienes tienen que acudir a la unidad de accidentes. “Dentro de las dependencias policiales, los disponemos para atender a víctimas o leer los derechos a personas detenidas, también nos da información indiciaria, aunque son traductores titulados los que nos dan la veracidad de las comunicaciones”, ha precisado el inspector.

Previsión de ampliación

En función de los resultados y las necesidades, la partida de dispositivos podría ampliarse. En todo caso, García Lora ha valorado que se intuye complicado que cada agente posea un traductor.

“Con todas las herramientas que llevamos encima, una vez no sería fácil", ha aducido "Pero la demanda está hecha y si obtenemos más, mejor”, ha remachado.

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Por su parte, Valls ha asegurado que “se podrían incorporar más en el futuro” en diferentes servicios municipales. “Los diferentes ‘gadgets’ para interaccionar se irán ampliando e irá dependiendo de la evolución tecnológica”, ha aventurado el teniente. El socialista ha vinculado la adquisición de traductores al incremento del presupuesto municipal del 1,9% al 3,1% al servicio de informática y la intención de acelerar la implantación de IA en la operativa del ayuntamiento.