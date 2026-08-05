Barcelona incentiva la construcción de vivienda protegida al eximir de aparcamiento obligatorio a las promociones

La regulación urbanística de los aparcamientos en promociones de viviendas de Barcelona y los municipios de su entorno está a punto de cambiar por primera vez en medio siglo. La variación más llamativa está en la vivienda protegida, ámbito en que la normativa pasa de exigir una plaza de aparcamiento por cada cuatro viviendas a no establecer un mínimo de estacionamientos para las promociones que se ubiquen en el perímetro comprendido por las rondas —de Dalt y Litoral— de Barcelona, que esencialmente cubre a la capital y L'Hospitalet de Llobregat, además de porciones de Cornellà y Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs. La base de esta nueva exención de aparcamientos obligatorios para turismos es una relajación de las reglas para incentivar la vivienda protegida ante la galopante crisis de vivienda, tal y como avala el nuevo proyecto normativo consultado por EL PERIÓDICO.

"Se busca facilitar las operaciones de vivienda protegida en un contexto de emergencia habitacional. Hasta ahora, muchas operaciones eran inviables económicamente y tenían muy difícil salida al mercado por el sobrecoste que suponían los aparcamientos", matiza Xavier Mariño, director del área de Políticas Urbanísticas y Espacios Naturales del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La novedosa reglamentación se incluye en una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 que el AMB aprobó provisionalmente —a falta del visto bueno definitivo de una comisión urbanística del Departament de Territori— a finales del pasado mes de mayo, en el mismo paquete normativo que blindó a escala metropolitana la norma de los ejes verdes que los tribunales usaron precisamente para tumbar las 'Superilles' barcelonesas. La documentación de la reforma urbanística detalla que los conocidos como 'aparcamientos en parcela' —los integrados en los bloques— previstos hasta la fecha resultaban "excesivos" para las promociones de vivienda asequible, "ya que las plazas no se acaban ocupando por los futuros residentes y finalmente son vendidas o alquiladas a terceros". Ese exceso de plazas, describen los informes técnicos, "puede llegar a cuestionar la viabilidad económica de la operación perjudicando su finalidad última: aumentar el parque de vivienda asequible".

Plazas de aparcamiento mínimo por viviendas de la reforma metropolitana.

Sí se estipula obligación de aparcamientos mínimos —una plaza cada cuatro viviendas—, ahora bien, en las promociones de vivienda protegida que se vendan fuera de las rondas de Barcelona. Es decir: a partir de la entrada en vigor de la reforma urbanística, una promoción de vivienda protegida de Castelldefels deberá cumplir la ratio mínima de un 'parking' cada cuatro viviendas; en cambio, una promoción de Barcelona podrá construirse sin una sola plaza de aparcamiento. La diferencia en relación a la normativa del PGM es que hasta ahora se exigía un mínimo de 'parkings' en función de los metros cuadrados de las viviendas, desde un mínimo de una plaza por cada cuatro pisos en viviendas de 80 m2 hasta un mínimo de un aparcamiento por vivienda en pisos de más de 130 m2. Esta regla desaparece ahora y el mínimo general fuera de Barcelona y L'Hospitalet será de una plaza cada cuatro viviendas.

'Parkings' blindados fuera de las rondas barcelonesas

La razón del blindaje de aparcamientos fuera de las rondas reside en la falta de transporte público: "En las localizaciones más periféricas y carentes de un transporte público eficiente, la voluntad es que las reservas de aparcamiento todavía puedan incrementarse para compensar déficits y reducir la presión en el espacio público", describe un informe del AMB. La nueva norma establece también un límite máximo de aparcamientos en promociones de vivienda protegida en Barcelona y L'Hospitalet: una ratio de una plaza por vivienda.

A juicio de Mariño, la reducción de aparcamientos en las promociones de Barcelona "no pretende estigmatizar al coche, porque también es necesario para la movilidad metropolitana". Ahora bien, apunta el directivo metropolitano, "no existe la misma dependencia del vehículo privado en Barcelona que en Pallejà", es por ello que las promociones en la ciudad del Baix Llobregat sí deberán contemplar un mínimo de cuatro 'parkings' por cada vivienda.

Imagen que muestra las plazas de aparcamiento en parcela.

En la misma línea que en la vivienda protegida, la vivienda libre también ve reducidas las exigencias de aparcamiento mínimo en las promociones. En este caso, la diferenciación es triple: en el perímetro entre las rondas (a la práctica, Barcelona y L'Hospitalet), la ratio mínima será de una plaza cada cuatro viviendas; en las ciudades fuera de las rondas pero con accesibilidad a transporte público, de una plaza cada dos viviendas; y en los municipios más periféricos, de una plaza por cada vivienda.

Una armonización con visión metropolitana

Hasta ahora, la regulación del PGM era todavía más compleja, ya que exigía un mínimo de aparcamientos en función de los metros cuadrados de las viviendas, desde una plaza cada cuatro pisos (menos de 80 m2) hasta una plaza por piso (más de 130 m2). Esta regulación según los metros cuadrados ahora desaparece y la normativa se simplifica.

Mariño justifica la actualización de la regulación de aparcamientos en la adaptación del viejo PGM al nuevo Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) y a la nueva Ley de Movilidad Sostenible estatal, en el mismo sentido que el blindaje metropolitano de los ejes verdes que también adelantó este diario. "Mientras que hasta ahora cada ayuntamiento había aprobado su propia regulación, esta modificación de PGM busca armonizar las normas con una visión conjunta metropolitana", apunta Mariño, quien también fue jefe del servicio de redacción del PDUM. Esta modificación del PGM, de hecho, reemplaza todos los cambios normativos que las ciudades metropolitanas metropolitanos hubieran aplicado en bloque a todo su término municipal. Perviviendo, eso sí, las aplicaciones urbanísticas sectoriales que no afectasen a total de las poblaciones.

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Aparcamiento integrado en un edificio residencial de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Cabe recordar que el ámbito del PGM no se corresponde estrictamente con el de los 36 municipios del AMB, sino que únicamente afecta a los 28 que formaban parte de él en 1976, cuando se aprobó la gran hoja de ruta urbanística. Eso deja fuera de la aplicación de esta regulación a municipios como Barberà del Vallès, Castellbisbal o Corbera de Llobregat, por ejemplo.