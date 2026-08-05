Ciutat Vella palía la falta de casals de agosto con nuevas actividades para adolescentes

El distrito de Ciutat Vella amplia este año durante el programa de ocio dirigido a adolescentes, además de incluir por primera vez el mes de agosto. Propone actividades en el barrio Gòtic y el Casc Antic, que engloba las áreas de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera. Como explicó EL PERIÓDICO, la oferta de casals cae a mínimos cada agosto en la capital catalana, pese a la creciente desestacionalización de la economía y de las vacaciones familiares y las bolsas de población que no puede costearse una larga escapada fuera de la ciudad.

Así lo ha explicado este miércoles en un comunicado el Ayuntamiento de Barcelona, impulsor de la medida incluida dentro del programa Plan de Barrios implementado por el consistorio en más de 27 barrios de siete distritos de la ciudad. Las propuestas para adolescentes de este programa en Ciutat Vella están pensadas para jóvenes de 12 a 16 años, y se añaden al proyecto Raval Educativo que ya ofrecía más de 80 actividades gratuitas durante el verano.

Esta programación, que se alargará este año hasta el 21 de agosto, se llevan a cabo en tres días a la semana: dos dedicados a los talleres y uno a las salidas. El teniente de alcaldía y regidor del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha puesto en valor la importancia de este tipo de medidas: "Como administración, queremos que (los adolescentes) sepan que existen opciones de ocio educativo, gratuitas y en su entorno de proximidad".

Por su parte, el comisionado del Pacto por Ciutat Vella, Ivan Pera, ha destacado que "es una manera de involucrar a los futuros jóvenes del distrito en la construcción de la vida comunitaria y en la construcción y participación de su entorno más cercano".

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Este proyecto de ocio educativo también se llevará a cabo en 2027 y 2028, en el marco del Plan de Barrios 2025-2028 impulsado por el gobierno municipal de Barcelona.