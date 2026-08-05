Barcelona estrena un callejero virtual para consultar los nombres antiguos y proponer cambios

Barcelona dispone de un nuevo portal del Nomenclátor, una herramienta renovada que permite explorar de manera más accesible el nombre oficial, actual e histórico de las calles, plazas, jardines y espacios públicos de la ciudad. La web pone al alcance de la ciudadanía las fichas de los más de 4.600 viales de Barcelona, con información histórica, contextualización de los nombres y herramientas de consulta avanzada. Aunque es una de las webs patrimoniales más consultadas por la ciudadanía, la antigua web se hizo hace 20 años y era necesaria una renovación funcional y de mejora de la accesibilidad de una base de datos histórica y compleja que ahora es mucho más fácil y ágil de consultar.

La nueva web del Nomenclátor permite descubrir no solo el origen de los nombres de las calles, sino también la historia social, cultural y democrática que estos evocan. La nueva plataforma incorpora, entre otras mejoras, la consulta de la historia de las calles, año de aprobación, recorrido, fotos e informaciones detalladas, y también la localización de los viales sobre el mapa de la ciudad. También introduce la obtención de la acreditación de cambio de nombre de una calle rebautizada para poder hacer trámites legales.

Otro de los apartados de la web permite hacer consultas y proponer nuevas denominaciones directamente a la Secretaría de la Ponencia del Nomenclátor. La introducción de este nuevo canal supone una gestión mucho más eficiente de las comunicaciones con la ciudadanía. La ciudadanía también puede consultar los criterios generales, el procedimiento de asignación de nombres a los espacios públicos de la ciudad y el funcionamiento de la Ponencia.

Más mujeres y colectivos invisibilizados

El Plan estratégico de políticas de memoria del Ayuntamiento 2026-2030 tiene la revisión del nomenclátor como una de las actuaciones clave para incorporar criterios de memoria democrática, perspectiva de género y visibilización de colectivos históricamente infrarrepresentados.

Más allá de ser una guía urbana, el nomenclátor es también un mapa de la memoria colectiva. Los nombres de las calles reflejan los valores, las luchas y los referentes que una sociedad decide preservar y transmitir a las generaciones futuras.

En este sentido, cabe remarcar que, en los últimos años, Barcelona ha impulsado una política activa de feminización del nomenclátor destinada a corregir el desequilibrio histórico existente en el espacio público. Así, entre las dos ponencias de este 2026, se han aprobado 21 nuevas denominaciones dedicadas a mujeres representativas de la cultura, la ciencia, la filosofía, el activismo social, el sindicalismo y la política. Con estas incorporaciones, más de la mitad de los nuevos espacios aprobados durante el actual mandato llevan nombre de mujer.

Inauguración de nuevas placas de calles en Gràcia, en una imagen de archivo / Ajuntament de Barcelona

Entre las nuevas incorporaciones destacan figuras vinculadas a los valores de la memoria democrática como las escritoras Isabel Clara-Simó, Teresa Pàmies y Anna Maria Moix, o la fotógrafa Colita. La represaliada antifranquista Mercedes Núñez Targa sustituye en el nomenclátor el nombre del falangista Ruiz de Alda en aplicación de la legislación de memoria democrática. También se incorporan Nativitat Yarza Planas, maestra republicana, primera alcaldesa elegida democráticamente en Catalunya; Gerda Taro, pionera del fotoperiodismo de guerra y cronista gráfica de la lucha antifascista; Mercè Comaposada, cofundadora de la organización feminista Mujeres Libres; o las filósofas Hannah Arendt y Simone Weil, referentes intelectuales en la reflexión sobre el totalitarismo, la dignidad humana y la defensa de la libertad.

Esta transformación también busca hacer visibles colectivos y experiencias que durante muchos años han quedado fuera del relato público de la ciudad. Las nuevas incorporaciones destacan las memorias republicanas y antifranquistas, las luchas feministas, el activismo vecinal, los movimientos obreros y la contribución de personas que sufrieron el exilio, la represión o el olvido. El Plan estratégico municipal subraya precisamente la necesidad de impulsar un nomenclátor que represente mejor la diversidad de Barcelona y que incorpore las aportaciones de mujeres, personas migradas, colectivos LGTBI y otras comunidades tradicionalmente invisibilizadas.

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Un ejemplo significativo de esta línea es el reconocimiento de figuras vinculadas a las memorias LGTBI. El atril LGTBI de la Rambla de Barcelona que conmemora la primera manifestación del Orgullo en el Estado español, la marcha del 26 de junio de 1977, es un ejemplo. El Plan estratégico ya ha empezado a incorporar referentes LGTBI al espacio público, destacando el caso de Carmen de Mairena, figura emblemática de la cultura popular barcelonesa y de la lucha por la diversidad.