Barcelona rastrea convocatorias imprevistas para ver el eclipse aunque descarta grandes aglomeraciones

A una semana de un fenómeno inédito desde hace más de un siglo y que está despertando altas dosis de curiosidad, Barcelona no augura que el eclipse de la tarde del 12 de agosto genere colapsos por concentraciones multitudinarias de observadores en puntos imprevistos de la capital. No obstante, el teniente de alcalde Jordi Valls ha explicado este miércoles que el consistorio “monitorea” posibles convocatorias que se escapen de las citas oficiales, que se concentran en la montaña de Montjuïc, donde el ayuntamiento prevé actividades y repartir gafas gratuitas para contemplar cómo la luna cubrirá parcialmente el sol, aparte de los actos que entidades científicas y divulgativas organizarán y se recogen en una web municipal.

“Hacemos un seguimiento del volumen de actividad”, ha comentado Valls. En todo caso, ha augurado que será bajo en Barcelona porque “no será el lugar con mejor visibilidad” del fenómeno, al no hallarse en la franja de totalidad del eclipse. No obstante, se augura que la esfera solar quede cubierta al 99% en la ciudad. Valls ha recordado que el Tibidabo puede tapar el cubrimiento del sol en buena medida desde distintos puntos de la capital, a diferencia de lo que ocurrirá en la provincia de Tarragona y otros lugares que captarán una gran afluencia de aficionados y personas que quieren disfrutar del instante excepcional. El eclipse apenas se prolongará durante un minuto en torno a las 20:30 horas.

En cualquier caso, Valls ha afirmado que el ayuntamiento chequea las redes sociales y posibles convocatorias al margen del programa oficial. “Puede haber de repente alguna llamada para ir a la playa, a Montjuïc o diferentes lugares y, por lo tanto, lo que hacemos es monitorear”, ha expresado.

“No esperamos a mucha gente, aunque la habrá entre el eclipse del día 12 y la lluvia de estrellas del 13, aunque Barcelona no es de los lugares donde se verá excesivamente bien”, ha evaluado. El teniente ha recordado que el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya están difundiendo consejos e indicaciones para observar el fenómeno con seguridad y evitar lesiones oculares, sobre las que ha añadido que el ayuntamiento acompaña esas recomendaciones.