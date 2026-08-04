Water Park Day del Festival Circuit 2026 hoy: horario y cómo llegar a Isla Fantasía

El Circuit Festival 2026, el mayor festival gay del mundo que se celebra en Barcelona ya está en marcha desde este pasado sábado y una de sus jornadas más esperadas es, sin duda, el Water Park Day en Isla Fantasía que se celebra este martes. Este evento promete reunir a miles de personas de todo el mundo en un entorno lleno de diversión y música en este parque acuático de Vilassar de Dalt (El Maresme, Barcelona).

Fecha del Water Park Day

Si bien el Circuit Festival 2026 se celebra del 1 al 8 de agosto, el día del Water Park es este martes, 4 de agosto de 2026. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la madrugada, Isla Fantasía se transforma en el epicentro de la fiesta más grande y vibrante del Circuit Festival.

Programa del Water Park Day

10:00 - 14:00 h: Diversión en el parque acuático

Desde las 10 de la mañana del martes, los asistentes pueden relajarse en las zonas chill out especiales o disfrutar de las piscinas, toboganes y áreas de fiesta del parque acuático.

14:00 - 22:00 h: Fiesta en el escenario principal

A medida que avance el día, la gran fiesta al aire libre en el escenario principal comenzará a las 14:00 h, culminando con un espectacular show de fuegos artificiales.

22:00 - 05:00 h: Noche en el parque acuático

Cuando se ponga el sol, la fiesta continuará en el club de Isla Fantasía, donde DJs y bailarines mantendrán la energía de la fiesta hasta el amanecer.

Bebida y comida

Durante el Water Park Day, los servicios de restauración del parque acuático ofrecerán una variedad de opciones para comer, incluyendo alternativas veganas y aptas para celíacos. No se permite llevar comida ni bebida al recinto.

Cómo llegar a Isla Fantasía en tren y autobús

Para facilitar el acceso al parque acuático, la organización del festival pone a disposición de los asistentes un servicio de autobuses desde Barcelona con los siguientes horarios y direcciones:

Desde Barcelona a Illa Fantasía: parada del autobús del Circuit justo afuera del Hard Rock Café (Plaça Catalunya, 21). Servicio de traslado al parque acuático cada 5 minutos desde 9: 30 am a 6: 30 am.

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Asimismo, también está la opción de ir en tren con la línea R1 de Rodalies con destino Mataró, Blanes o Calella (se pueden coger en la estación de Clot, Arc de Triomf, Plaça Catalunya o la estación de Sants), bajando en la estación de Premià de Mar y tomando un autobús lanzadera que desde la misma estación salen hacia Isla Fantasía cada 15 minutos.