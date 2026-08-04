Terrassa reduce un 54% los avisos por suciedad en Ca n’Anglada

Los avisos ciudadanos relacionados con la limpieza y la recogida de residuos en Ca n’Anglada se han reducido un 54% desde la puesta en marcha de un plan extraordinario de Eco-Equip. Según los datos registrados en la aplicación municipal Cuidem, las comunicaciones han pasado de una media de 31,8 a 14,5 avisos por semana.

El dispositivo comenzó a aplicarse a finales de junio después de que la empresa municipal analizara las zonas del barrio con más acumulación de basura, desbordamientos de contenedores y suciedad persistente. A partir de este diagnóstico, se reforzaron los servicios en los puntos considerados más problemáticos.

Las mayores mejoras se han producido en los alrededores de los contenedores. Los avisos por desbordamientos y acumulación de residuos han disminuido un 64%, mientras que las incidencias relacionadas con las papeleras han bajado un 56%. Las quejas por la limpieza de las calles se han reducido un 53%.

También se ha registrado un descenso del 38% en los avisos relacionados con el alcantarillado y del 35% en los que hacen referencia al estado o funcionamiento de los contenedores.

Tres veces más servicios junto a los contenedores

Eco-Equip ha triplicado las actuaciones de limpieza y recogida alrededor de las baterías de contenedores. En las zonas con más desbordamientos también se ha ampliado el número de recipientes disponibles.

Algunos contenedores han sido sustituidos por modelos que se adaptan mejor a las necesidades del barrio, mientras que los que presentaban problemas mecánicos han sido revisados o reparados. La empresa también ha programado trabajos de limpieza interior y exterior.

Las actuaciones en la vía pública incluyen el uso de agua a alta presión para retirar la suciedad acumulada en los alrededores de los contenedores y en las calles donde los residuos resultaban más difíciles de eliminar.

El servicio de barrido también se ha reforzado, tanto de manera manual como mecánica y mixta, especialmente en las calles y plazas con mayor tránsito de personas. Durante el verano se ha incrementado, además, la frecuencia de vaciado de las papeleras en los puntos con más actividad.

Refuerzo de personal durante el verano

La empresa municipal ha incorporado 18 nuevos operarios para realizar diferentes tareas de limpieza y recogida de residuos en Terrassa. También se ha creado una Brigada de Intervención Rápida destinada a atender incidencias puntuales durante los meses de verano en distintos barrios de la ciudad.

El alcalde accidental de Terrassa, Xavier Cardona, ha visitado Ca n’Anglada para conocer los primeros resultados del dispositivo y las actuaciones realizadas desde su puesta en marcha.

Más barrido y limpieza con agua a presión

El plan continuará durante las próximas semanas con intervenciones en algunos de los puntos identificados previamente como más problemáticos. Está previsto realizar limpiezas con agua a presión en la plaza de Rosa Parks y en las calles Doctor Aymerich i Gilabertó, Sant Damià y Sant Cosme.

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Eco-Equip también aumentará un 70% la frecuencia del barrido manual en todo Ca n’Anglada. El refuerzo pretende mantener la reducción de incidencias registrada durante las primeras semanas y mejorar la limpieza en las zonas donde todavía se detectan acumulaciones de residuos.