El supermercado 'gafe' de un mercado de Barcelona: segunda subasta desierta pese a una rebaja del 92%

La presencia de supermercados dentro de los mercados municipales de Barcelona está más que consolidada con 10 marcas operativas en 29 de los 39 recintos. Serían ya 30 si no hubiera quedado sin adjudicar, de nuevo, un local ‘gafe’ en la plaza de abastos de Felip II, en el distrito de Sant Andreu. Es la segunda vez en lo que va de año. El tercer intento será este otoño.

El Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) ha declarado este lunes desierta la subasta de una amplia parada destinada a supermercado en este mercado, situado en el barrio de Congrés i el Indians desde 1966. El espacio comercial resta vacío desde hace unos dos años, tras el cierre de un Caprabo y luego un Superestalvi provisional. El Ayuntamiento de Barcelona ha tratado varias veces de encontrar nuevo operador. Aunque varios interesados han visitado el local y el precio de salida ha bajado muchísimo, el minuto y resultado sigue siendo el mismo: ningún postor oficial.

En enero el establecimiento se ofertaba por 375.000 euros, como explicó este diario y consta en el Portal de Contractació Pública de Catalunya. En marzo el IMMB declaró desierto el concurso. Habló con los comerciantes y revisó muy a la baja la aspiración económica con una nueva licitación en junio. El precio de salida eran ahora 30.000 euros, menos de una décima parte de lo solicitado medio año antes. Una rebaja del 92%.

Los pliegos técnicos reconocían que, ante el fracaso inicial, se optaba ahora por un “formato de subasta”. Es decir, una adjudicación directa al mejor postor que llegara. El local incluye 806 m² de superficie de venta al público y tres almacenes independientes que suman unos 255 m². En total, algo más de mil metros cuadrados. La concesión era para un máximo de 25 años.

Un establecimiento de la marca 'Superestalvi' ocupó de forma provisional el súper del mercado de Felip II / Ayuntamiento de Barcelona

El futuro supermercado de Felip II podía vender un poco de todo, desde alimentos hasta droguería, pan o congelados. “Este autoservicio facilitará la compra de diferentes productos, incrementando la amplia oferta comercial que ya tiene el mercado”, rezaba el concurso fallido. También argumentaba la conveniencia de “facilitar la compra cotidiana de los vecinos y vecinas del barrio” al ahorrarles “tener que desplazarse a diferentes emplazamientos”.

Cabe recordar que el nuevo titular debería abonar, además del importe de adjudicación, una serie de contribuciones mensuales: 5.913,59 euros al Ayuntamiento de Barcelona por el canon de Mercats y la tasa de la basura y 4.243,16 euros a la asociación de vendedores del recinto para ayudar a sufragar gastos comunes como la limpieza o los trabajadores del mercado. En total, un alquiler de facto de 10.156,75 euros cada mes, sin incluir los suministros de electricidad y agua.

A la tercera va a la vencida

“Volverán a sacar un concurso con nuevas condiciones, más asequibles”, avanza Montserrat Alemany, presidenta de los paradistas. “Hay un interesado, una franquicia de Condis, pero pide mejores condiciones”, revela. Por ello, este julio los comerciantes aprobaron en asamblea, a petición municipal, una notable rebaja del importe que percibirían del súper para que sea más atractivo.

Alemany confía que la maquinaria municipal retome el asunto en septiembre, tras el parón habitual de agosto, y que la nueva licitación del local vea la luz durante el otoño. Luego vendrían las obras que quiera hacer el operador elegido. “Nos ponemos como horizonte 2027”, resume a EL PERIÓDICO. “Para nosotros es muy importante este supermercado, porque son ingresos para la asociación y porque es un reclamo para la clientela, así hacen toda la compra junta o incluso los que vayan directamente al súper puede que acaben comprando también en las paradas”, resume.