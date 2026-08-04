Multa de 600 euros por dejar residuos fuera de los contenedores en Sabadell

Las imágenes de videovigilancia de la Biblioteca del Nord han permitido identificar a la persona presuntamente responsable de abandonar varios residuos en la vía pública, junto a una zona de contenedores de la calle Somport, en el barrio de la Planada del Pintor.

Los hechos ocurrieron después de que una persona estacionara una furgoneta en el lugar y descargara distintos materiales fuera de los contenedores. Los residuos quedaron esparcidos en la calle y provocaron una acumulación de suciedad en el espacio público.

La revisión de las cámaras instaladas en las inmediaciones permitió localizar el vehículo utilizado y relacionarlo con su responsable. A partir de estas pruebas, el Ayuntamiento de Sabadell ha abierto un expediente sancionador y ha planteado una multa de 600 euros.

La cuantía no responde únicamente al hecho de haber dejado basura fuera de los contenedores. Según la valoración municipal, también se han tenido en cuenta la cantidad y el tipo de residuos, el espacio ocupado y los daños o molestias ocasionados en la zona.

Por el momento, la multa se encuentra en fase de tramitación, por lo que se trata de una propuesta de sanción y no de una resolución definitiva.

Más vigilancia frente a los vertidos ilegales

El caso muestra el papel que pueden desempeñar las cámaras de seguridad en la detección de conductas incívicas, especialmente cuando no hay agentes presentes en el momento de los hechos.

El abandono de muebles, escombros y otros residuos junto a los contenedores dificulta la limpieza de las calles, puede bloquear el paso de los peatones y obliga a movilizar servicios municipales adicionales.

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El consistorio ha intensificado recientemente sus mensajes contra este tipo de prácticas mediante una campaña informativa sobre las conductas prohibidas y las sanciones previstas. El objetivo es reducir los vertidos ilegales y recordar que los residuos deben depositarse mediante los servicios y espacios habilitados para ello