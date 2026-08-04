Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaHuelga El PratPecesIris TióJaume GiróAlquiler habitaciónViviendaAccidente AP7CyclosporaSeñal tráfico
instagramlinkedin

Cámaras de seguridad

Multa de 600 euros por dejar residuos fuera de los contenedores en Sabadell

Las cámaras de seguridad de la Biblioteca del Nord permitieron identificar el vehículo y a la persona responsable del vertido

"Nos sorprendió el precio de la piscina": La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano

Dos policías locales de Sabadell, en una fotografía de archivo.

Dos policías locales de Sabadell, en una fotografía de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Sabadell
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las imágenes de videovigilancia de la Biblioteca del Nord han permitido identificar a la persona presuntamente responsable de abandonar varios residuos en la vía pública, junto a una zona de contenedores de la calle Somport, en el barrio de la Planada del Pintor.

Los hechos ocurrieron después de que una persona estacionara una furgoneta en el lugar y descargara distintos materiales fuera de los contenedores. Los residuos quedaron esparcidos en la calle y provocaron una acumulación de suciedad en el espacio público.

La revisión de las cámaras instaladas en las inmediaciones permitió localizar el vehículo utilizado y relacionarlo con su responsable. A partir de estas pruebas, el Ayuntamiento de Sabadell ha abierto un expediente sancionador y ha planteado una multa de 600 euros.

La cuantía no responde únicamente al hecho de haber dejado basura fuera de los contenedores. Según la valoración municipal, también se han tenido en cuenta la cantidad y el tipo de residuos, el espacio ocupado y los daños o molestias ocasionados en la zona.

Por el momento, la multa se encuentra en fase de tramitación, por lo que se trata de una propuesta de sanción y no de una resolución definitiva.

Más vigilancia frente a los vertidos ilegales

El caso muestra el papel que pueden desempeñar las cámaras de seguridad en la detección de conductas incívicas, especialmente cuando no hay agentes presentes en el momento de los hechos.

El abandono de muebles, escombros y otros residuos junto a los contenedores dificulta la limpieza de las calles, puede bloquear el paso de los peatones y obliga a movilizar servicios municipales adicionales.

Noticias relacionadas

El consistorio ha intensificado recientemente sus mensajes contra este tipo de prácticas mediante una campaña informativa sobre las conductas prohibidas y las sanciones previstas. El objetivo es reducir los vertidos ilegales y recordar que los residuos deben depositarse mediante los servicios y espacios habilitados para ello

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano
  2. La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet requisa casi 500 patinetes eléctricos en los siete primeros meses del año
  3. Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado
  4. Cortes de luz en Barcelona hoy: varias incidencias dejan sin suministro eléctrico a zonas de la Marina, Gran Via y el entorno de Fira
  5. El barman del Raval que retira montones de basura en la calle de la Cera: “Lo hago para mantener el negocio abierto”
  6. Bares y restaurantes emblemáticos de Barcelona alzan la voz para que el Raval recupere su afluencia histórica
  7. Barcelona obliga a un club deportivo de Montjuïc a abrir su piscina al público general
  8. Hasta 12 puntales en pisos de 42 metros cuadrados: tres desalojos avivan el temor a la aluminosis en el Besòs

Multa de 600 euros por dejar residuos fuera de los contenedores en Sabadell

Multa de 600 euros por dejar residuos fuera de los contenedores en Sabadell

Vandalizado el piano de cola de Plaça Catalunya en Barcelona: sin teclas y ácido sobre el instrumento

Vandalizado el piano de cola de Plaça Catalunya en Barcelona: sin teclas y ácido sobre el instrumento

El conductor que atropelló a una mujer y una menor en la calle Aragó dio positivo en benzodiacepinas

El conductor que atropelló a una mujer y una menor en la calle Aragó dio positivo en benzodiacepinas

El mensaje que lanza el alcalde de Atenas contra el turismo en Grecia: “No podemos convertirnos en Barcelona”

El mensaje que lanza el alcalde de Atenas contra el turismo en Grecia: “No podemos convertirnos en Barcelona”

Barcelona aumenta la presión de la Guardia Urbana en la calle y locales para acabar con el narcotráfico

Barcelona aumenta la presión de la Guardia Urbana en la calle y locales para acabar con el narcotráfico

Barcelona activa el Plan Druida para erradicar el menudeo de drogas en la calle

Barcelona activa el Plan Druida para erradicar el menudeo de drogas en la calle

La pesca de gamba roja de Badalona a Vilanova, detenida por los topes europeos en un año de población "extraordinaria"

La pesca de gamba roja de Badalona a Vilanova, detenida por los topes europeos en un año de población "extraordinaria"

Escapada cerca de Sant Cugat: el paraíso del senderismo a tan solo 45 minutos

Escapada cerca de Sant Cugat: el paraíso del senderismo a tan solo 45 minutos