TMB auditará los revestimientos de los túneles del metro de Barcelona tras el incendio en la línea 1

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) auditará todos los revestimientos de los túneles del metro después del incendio registrado el pasado 27 de julio entre las estaciones de Clot y Glòries de la línea 1, que dejó cerca de 140 personas heridas y obligó a evacuar a los aproximadamente 230 pasajeros que viajaban en el convoy.

La investigación provisional apunta a que una lámina impermeabilizante de unos 48 metros de longitud, instalada en diciembre de 2019, se desprendió parcialmente por el paso continuado de los trenes y terminó entrando en contacto con la catenaria, lo que habría provocado el fuego y la intensa humareda que invadió el túnel.

"El revestimiento se desprendió, cayó y, probablemente por el contacto con la catenaria, comenzó a arder y produjo el humo", ha explicado el consejero delegado de TMB, Xavier Flores. El responsable de la compañía ha insistido en que las conclusiones aún no son definitivas, aunque la investigación de seguridad ferroviaria ha permitido reconstruir buena parte de lo sucedido.

"No lo tenemos todo, pero hemos podido compartir con plena transparencia lo que conocemos hasta ahora", ha señalado.

Una lámina colocada durante las obras de Glòries

El incendio se produjo a las 17.36 horas del 27 de julio, cuando el tren 114 de la L1, que circulaba desde Clot hacia Glòries, se detuvo en el túnel a unos 200 metros de la estación de Glòries debido a la presencia de fuego y humo.

Minutos antes, el conductor del tren 105 había informado de que, al pasar por el tramo en sentido contrario, había observado chispas en la catenaria.

El elemento que ardió era una lámina Imperlex Alu-Flex 5.5, instalada en diciembre de 2019 durante los trabajos de refuerzo de la bóveda de la L1 vinculados a las obras de los túneles viarios de Glòries.

Según la documentación técnica, el material debía presentar una reacción "muy limitada" al fuego, generar poco humo y no producir gotas o partículas inflamadas. Sin embargo, su comportamiento durante el incidente será ahora analizado en laboratorio.

"El incendio fue muy rápido y también se apagó de forma muy rápida con la ayuda de extintores portátiles", ha afirmado Flores, quien ha precisado que no existe ningún otro revestimiento de este mismo material en la red de metro.

TMB asegura, además, que no tiene constancia de ningún precedente similar de esta gravedad.

La apertura de las puertas complicó la evacuación

El protocolo previsto inicialmente establecía que el tren debía retroceder hasta la estación de Clot. No obstante, la maniobra no pudo realizarse porque varios pasajeros accionaron los tiradores de emergencia, abrieron las puertas y comenzaron a bajar a las vías.

La apertura de las puertas facilitó la entrada de humo en el interior de los vagones y la presencia de viajeros en la vía impidió que el convoy pudiera circular marcha atrás.

Flores ha considerado "comprensible" la reacción de los pasajeros ante una situación de fuego y humo, aunque ha reconocido que el procedimiento deberá ser revisado.

"Esto se tendrá que revisar e implementaremos mejoras", ha afirmado.

Una vez que los trabajadores de TMB comprobaron que el fuego estaba prácticamente extinguido y que era posible atravesar la zona afectada, la evacuación se dirigió principalmente hacia Glòries.

Unas 150 de las 230 personas que viajaban en el tren salieron por esta estación, situada a poco más de 200 metros de la cabecera del convoy. El resto de los pasajeros fue evacuado por otros puntos.

Carteles de seguridad dentro de los trenes

TMB también reforzará sus protocolos de emergencia para ofrecer instrucciones más rápidas y claras a los usuarios durante una incidencia.

Además de los mensajes emitidos desde el Centro de Control de Metro y desde las cabinas de conducción, los trenes incorporarán carteles con recomendaciones de seguridad para orientar a los pasajeros en situaciones de emergencia.

La finalidad es evitar que el miedo o la falta de información lleven a los viajeros a abrir las puertas o abandonar el convoy cuando hacerlo pueda aumentar el riesgo.

La auditoría anunciada por la operadora se desarrollará en tres grandes líneas: un análisis de laboratorio del revestimiento que provocó el incendio, un inventario de todos los elementos de impermeabilización instalados en la red y una evaluación de su comportamiento ante el fuego.

TMB también sustituirá o reforzará cualquier elemento que no responda de la manera esperada durante un incendio.

"La auditoría tendrá como objetivo verificar que los materiales, que cumplen la normativa en caso de fuego, no suponen un riesgo añadido", ha explicado Flores. "Si se detecta algún elemento con un comportamiento diferente del esperado ante un incendio, será sustituido", ha añadido.

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ERC exige más información

Por su parte, el concejal barcelonés Jordi Coronas, también miembro de TMB, ha hablado de “diferencias” entre las explicaciones oficiales y el testimoni de los pasajeros. “Pedimos que este informe sirva también para evitar que los pasajeros entren en situación de pánico y abran las puertas del metro, algo que a veces empeora la situación”. Coronas ha insistido en que, si alguna ocasión se pierde la energía de la catenaria, “puedan instalarse baterías en el metro para que puedan volver a la estación más próxima”.