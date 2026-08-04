Acto de incivismo
Vandalizado el piano de cola de Plaça Catalunya en Barcelona: sin teclas y ácido sobre el instrumento
El daño obliga a sustituir todo el mecanismo interior
Barcelona se llena de pianos: diez escenarios repartidos por la ciudad para tocar o simplemente escuchar
Barcelona instala un piano solar de forma permanente para ser tocado en la plaza Catalunya
El piano de cola solar instalado de forma permanente en la Plaça Catalunya de Barcelona ha sido dañado tras un acto de vandalismo: han tirado ácido líquido y han robado algunas teclas, dejando el instrumento totalmente fuera de servicio.
Además, el ataque no ha sido simplemente superficial y el daño ha roto todo el mecanismo interior, lo que obliga a sustituirlo entero.
Pianos solares a disposición ciudadana
El piano solar forma parte de los instrumentos que la organización de la asociación del Concurso Internacional de Piano Maria Canals, que coloca cada año más de un centenar de pianos de cola en múltiples espacios públicos a disposición de la ciudadanía.
En Plaça Catalunya se instaló uno de forma permanente hace dos años para que cualquier persona pueda tocarlo.
Además, se trata de un instrumento con tecnología innovadora, especialmente diseñado para espacios exteriores, capaz de soportar cualquier inclemencia meteorológica.
Mecanismo interno dañado
Desde su instalación ha sufrido otros actos vandálicos, como el robo de teclas o pintada de grafitis, pero ninguno al nivel de lo ocurrido esta semana, según ha informado Betevé.
Esto se debe a que el desperfecto ha sido suficiente como para tener que sustituir todo el mecanismo interno, además del teclado.
De la reparación se encarga un voluntario, responsable durante todo el año de los desperfectos del piano, que ya trabaja en arreglarlo lo antes posible.
Pianistas aficionados y profesionales
El rincón donde el piano se colocó en la Plaça Catalunya se consolidó como un "espacio cultural" abierto a todo el mundo y desde su instalación se popularizó entre pianistas aficionados y algunos profesionales.
Es por ello que, ahora que está fuera de servicio, muchas personas esperan con ansias su vuelta.
- Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano
- La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet requisa casi 500 patinetes eléctricos en los siete primeros meses del año
- Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado
- Cortes de luz en Barcelona hoy: varias incidencias dejan sin suministro eléctrico a zonas de la Marina, Gran Via y el entorno de Fira
- El barman del Raval que retira montones de basura en la calle de la Cera: “Lo hago para mantener el negocio abierto”
- Bares y restaurantes emblemáticos de Barcelona alzan la voz para que el Raval recupere su afluencia histórica
- Barcelona obliga a un club deportivo de Montjuïc a abrir su piscina al público general
- Hasta 12 puntales en pisos de 42 metros cuadrados: tres desalojos avivan el temor a la aluminosis en el Besòs