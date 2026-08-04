Vandalizado el piano de cola de Plaça Catalunya en Barcelona: sin teclas y ácido sobre el instrumento

El piano de cola solar instalado de forma permanente en la Plaça Catalunya de Barcelona ha sido dañado tras un acto de vandalismo: han tirado ácido líquido y han robado algunas teclas, dejando el instrumento totalmente fuera de servicio.

Además, el ataque no ha sido simplemente superficial y el daño ha roto todo el mecanismo interior, lo que obliga a sustituirlo entero.

Pianos solares a disposición ciudadana

El piano solar forma parte de los instrumentos que la organización de la asociación del Concurso Internacional de Piano Maria Canals, que coloca cada año más de un centenar de pianos de cola en múltiples espacios públicos a disposición de la ciudadanía.

En Plaça Catalunya se instaló uno de forma permanente hace dos años para que cualquier persona pueda tocarlo.

Además, se trata de un instrumento con tecnología innovadora, especialmente diseñado para espacios exteriores, capaz de soportar cualquier inclemencia meteorológica.

Mecanismo interno dañado

Desde su instalación ha sufrido otros actos vandálicos, como el robo de teclas o pintada de grafitis, pero ninguno al nivel de lo ocurrido esta semana, según ha informado Betevé.

Esto se debe a que el desperfecto ha sido suficiente como para tener que sustituir todo el mecanismo interno, además del teclado.

De la reparación se encarga un voluntario, responsable durante todo el año de los desperfectos del piano, que ya trabaja en arreglarlo lo antes posible.

Pianistas aficionados y profesionales

El rincón donde el piano se colocó en la Plaça Catalunya se consolidó como un "espacio cultural" abierto a todo el mundo y desde su instalación se popularizó entre pianistas aficionados y algunos profesionales.

Es por ello que, ahora que está fuera de servicio, muchas personas esperan con ansias su vuelta.