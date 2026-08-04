La pesca de gamba roja de Badalona a Vilanova, detenida por los topes europeos en un año de población "extraordinaria"

La pesca de gamba roja en la Costa Central está casi detenida hasta Navidad en un año en que en el mar hay una población "extraordinaria". La mayoría de barcas han llegado al 90% de los límites marcados por la Comisión Europea (CE), hecho que levanta duras críticas desde el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) que agrupa las cofradías del Garraf y el Barcelonès. Acusan a Europa de hacer un "ataque directo sin justificación" contra la especie que les sostiene económicamente, y reclaman revisar las normas. El presidente del GALP Costa Central, Jaume Carnicer, ha declarado a la ACN que la "presión" de la CE acelera el abandono de las barcas y la deslocalización de empresas hacia la costa africana para continuar pescando en el Mediterráneo sin topes.

Carnicer recuerda que la gamba roja es la única especie de las que se pescan por la mañana que tiene limitaciones impuestas por Europa. Este año en el Mediterráneo se pueden capturar un máximo de 730,86 toneladas, un tope que al mismo tiempo convive con las limitaciones de días de pesca autorizados. La mayoría de las barcas de Vilanova i la Geltrú, Barcelona y Badalona trabajan con una cuota conjunta de gamba roja, mientras muy pocas tienen un tope individual.

Estas últimas —minoritarias— todavía pueden pescar gambas este verano, pero el resto ha tenido que parar las capturas porque ya han agotado el 90% del volumen permitido. Este 2026 se han encontrado con una población de gambas rojas más abundante que años atrás, lo cual ha roto todas las previsiones que tenían. Así, en poco más de medio año han capturado mucha más cantidad de la que se esperaban, "porque no entra en la cabeza de nadie hacer una captura y después dejarla de nuevo en el mar pensando en que ya se recogerá más tarde", explica el presidente del GALP Costa Central y a la vez patrón mayor de la Cofradía de Vilanova i la Geltrú. "Estamos en un año muy extraordinario, pero ya no podemos coger más porque necesitamos guardar en Navidad el 10% restante del total que tenemos autorizado", lamenta. Asegura que no hay "ningún indicio de sobreexplotación ni problemas de reproducción" que justifiquen los topes sobre esta especie, y avisa que limitar la pesca está provocando una "presión" sobre la merluza o la cigala, "que antes atraían seis barcas, pero ahora dieciséis o dieciocho".

Una barca de pescadores amarrada en el puerto de Vilanova i la Geltrú / ACN

Carnicer defiende que la gamba roja "es la que sostiene económicamente" las cofradías, y ve las restricciones como un "ataque" que busca "conseguir la desaparición de las barcas". "Hemos hecho todos los deberes que nos han preguntado en materia de sostenibilidad, pero cada vez Bruselas responde con nuevos condicionantes que parece que busquen hundirnos", insiste. Ve un "sinsentido" que la gamba esté limitada con un doble baremo basado en días de pesca y kilos. Asimismo, Carnicer pide a la Comisión Europa para el año que viene la revisión de la normativa; y que se acote un solo criterio para establecer un tope en las cinco especies objetivo —gamba roja, gamba blanca, merluza, cigala y salmonete-. "Ninguna de las otras cuatro tiene cuota ahora mismo, cuando existen estudios que indican que la población de algunas de estas especies sí que se está marchando por un aumento de la temperatura del agua y de la presencia de contaminantes", apunta, para defender que harían falta controles para preservarlas.

La negociación sobre topes de kilos pescados convive con las limitaciones sobre días globales de pesca. En el mes de diciembre de 2024, el sector se puso en pie de guerra ante la propuesta de Europa de permitir solo 27 días de pesca al año a cada embarcación. La presión empresarial y política forzó finalmente una autorización de 130 días si se aplicaban medidas que velaran por una pesca más sostenible, "un requisito impuesto como nuevo, cuando la mayoría de las barcas ya tenían numerosas medidas interiorizadas". Ya en 2026, Europa volvió a plantear un tijeretazo para limitar la pesca a solo nueve días hábiles por barca, que finalmente fueron 133. Ahora los pescadores esperan conocer la propuesta para el 2027, "que seguro planteará un nuevo calendario estrafalario".

Negociación por el fondo europeo 2028-2034, "una espada de Damocles"

En paralelo a las condiciones de pesca que Europa tiene que fijar para el 2027, queda abierta la negociación sobre el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034. Encima de la mesa, se plantea una reducción del 66% de los 6.100 millones que había asignados hasta ahora, un recorte que Carnicer define como "la espada de Damocles que acabará destruyendo todo el sector". Recuerda que con este dinero, por ejemplo, se compensan económicamente las embarcaciones en periodo de veda. Unas restricciones económicas a las cuales se añade la "sobrecarga" administrativa que tienen que afrontar los pescadores bajo amenaza de sanciones. Carnicer remarca que el sector es contrario a las normas impuestas a través del DEA (diario electrónico a bordo), que les obligan a hacer una estimación de los kilos de pescado que descargarán. Los cálculos, sin embargo, se tienen que hacer antes de entrar a puerto, con una fuerte inestabilidad en las barcas "y el peligro de estar en una zona de mucho tráfico marítimo".

Barcas amarradas en el puerto de Vilanova i la Geltrú / ACN

El patrón mayor de Vilanova se escandaliza recordando algunas sanciones impuestas a compañeros. Explica, por ejemplo, el caso de un pescador que recibió dos multas de 3.000 euros cada una por haber estimado que llevaba 800 kilos de boquerones y 1.200 de sardinas, cuando en realidad eran un millar de cada especie. "Como se equivocó por encima del 10% en cada una de las especies, lo sancionaron con dos multas", resalta Carnicer, que recuerda que el castigo también comporta restricciones a la hora de acceder a subvenciones.

Abandonos y jubilaciones

"Con todas estas condiciones es muy fácil acelerar la pérdida de embarcaciones", concluye, lamentando que en los últimos tres años han abandonado más de una quincena de pescadores de la cofradía de Vilanova y cerca de un 40% de las de Barcelona. Carnicer dice comprender el chasco con la profesión "ante un trabajo que no es atractivo, lo que dificulta mucho incentivar el relevo". Además de los pescadores que abandonan las barcas —algunas de las cuales acaban hundidas en los puertos—, el presidente de GALP Costa Central advierte que el volumen de normas europeas está empujando a las empresas pesqueras del Mediterráneo a marcharse de Europa para operar desde la costa africana. Lamenta que allí encuentran "total libertad para pescar productos que después podrán entrar a Europa sin complicaciones".

Carnicer atribuye la presión a las cofradías a "varios intereses económicos" con que se quiere forzar la desaparición de la flota actual "para allanar el camino para una o dos empresas que gestionen todo el producto". "El único futuro que veo a las cofradías son barcas abandonadas por impagos o destrozadas porque la gente ha preferido montar cualquier otro tipo de negocio", augura, "en un momento en que cada año la normativa es más restrictiva sin ningún sentido biológico, ecológico, económico ni, mucho menos, social".