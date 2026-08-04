Detenido por intentar matar a una mujer con una botella de cristal en el mismo lugar de Badalona donde ya había sido detenido

Los Mossos de Esquadra investigan como intento de homicidio el ataque de un hombre con una botella de vidrio a una mujer en un supermercado del barrio de Pomar de Badalona. La policía catalana confirma a EL PERIÓIDICO que ha detenido al individuo después de que a las 12:50 h de este martes se abalanzara "arbitrariamente", explican los Mossos, sobre la vecina para agredirla.

Se da la condición de que el sujeto había sido detenido el día anterior por robo con violencia y desobediencia a la autoridad en el mismo supermercado. Tras pasar a disposición judicial y quedar en libertad, el hombre volvió al lugar y agredió a la mujer.

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La víctima ha sido trasladada al hospital pero su vida "no corre peligro", zanjan fuentes consultadas de los Mossos.