Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaHuelga El PratLluvia CataluñaPecesIris TióJaume GiróAlquiler habitaciónViviendaCyclosporaSeñal tráfico
instagramlinkedin

Este martes a las 12:50 h

Detenido por intentar matar a una mujer con una botella de cristal en el mismo lugar de Badalona donde ya había sido detenido

Badalona pondrá en marcha en 2027 una red de 615 cámaras de videovigilancia

Un agente de los Mossos d'Esquadra.

Un agente de los Mossos d'Esquadra.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos de Esquadra investigan como intento de homicidio el ataque de un hombre con una botella de vidrio a una mujer en un supermercado del barrio de Pomar de Badalona. La policía catalana confirma a EL PERIÓIDICO que ha detenido al individuo después de que a las 12:50 h de este martes se abalanzara "arbitrariamente", explican los Mossos, sobre la vecina para agredirla.

Se da la condición de que el sujeto había sido detenido el día anterior por robo con violencia y desobediencia a la autoridad en el mismo supermercado. Tras pasar a disposición judicial y quedar en libertad, el hombre volvió al lugar y agredió a la mujer.

Noticias relacionadas

La víctima ha sido trasladada al hospital pero su vida "no corre peligro", zanjan fuentes consultadas de los Mossos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano
  2. La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet requisa casi 500 patinetes eléctricos en los siete primeros meses del año
  3. Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado
  4. Cortes de luz en Barcelona hoy: varias incidencias dejan sin suministro eléctrico a zonas de la Marina, Gran Via y el entorno de Fira
  5. El barman del Raval que retira montones de basura en la calle de la Cera: “Lo hago para mantener el negocio abierto”
  6. Bares y restaurantes emblemáticos de Barcelona alzan la voz para que el Raval recupere su afluencia histórica
  7. Barcelona obliga a un club deportivo de Montjuïc a abrir su piscina al público general
  8. Hasta 12 puntales en pisos de 42 metros cuadrados: tres desalojos avivan el temor a la aluminosis en el Besòs

Detenido por intentar matar a una mujer con una botella de cristal en el mismo lugar de Badalona donde ya había sido detenido

Andrea, 50 años, vive en una habitación de alquiler: "Comparto piso para poder darme algún capricho y no solo llegar a fin de mes"

Andrea, 50 años, vive en una habitación de alquiler: "Comparto piso para poder darme algún capricho y no solo llegar a fin de mes"

Terrassa reduce un 54% los avisos por suciedad en Ca n’Anglada

Terrassa reduce un 54% los avisos por suciedad en Ca n’Anglada

El conductor de 75 años que atropelló a una mujer y una menor en la calle Aragó dio positivo en benzodiacepinas

El conductor de 75 años que atropelló a una mujer y una menor en la calle Aragó dio positivo en benzodiacepinas

Multa de 600 euros por dejar residuos fuera de los contenedores en Sabadell

Multa de 600 euros por dejar residuos fuera de los contenedores en Sabadell

Vandalizado el piano de cola de Plaça Catalunya en Barcelona: sin teclas y ácido sobre el instrumento

Vandalizado el piano de cola de Plaça Catalunya en Barcelona: sin teclas y ácido sobre el instrumento

El mensaje que lanza el alcalde de Atenas contra el turismo en Grecia: “No podemos convertirnos en Barcelona”

El mensaje que lanza el alcalde de Atenas contra el turismo en Grecia: “No podemos convertirnos en Barcelona”

Barcelona aumenta la presión de la Guardia Urbana en la calle y locales para acabar con el narcotráfico

Barcelona aumenta la presión de la Guardia Urbana en la calle y locales para acabar con el narcotráfico