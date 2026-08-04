Euforia sin fronteras en la fiesta acuática del Circuit gay: "Venimos por el buen rollo"

A sus 37 años, Zann, un australiano que visita por primera vez España, ha decidido priorizar el fiestón Water Park Day del Circuit Festival LGTBI+ de Barcelona, antes que pisar la Sagrada Família. A las puertas de la Illa Fantasia, se prepara para una jornada tórrida que se toma como una "visita más" en su tour por la capital catalana. "No he venido por el festival, sino para hacer turismo, pero me han dicho que ningún gay puede perderse esta fiesta". Certifica que el sarao estrella del Circuit se ha convertido en un lugar de peregrinación para un colectivo que celebra, por encima de todo, el "buen rollo" que equiparan a su "fiesta mayor", su "día de Navidad", que nuevamente ha aglutinado a unas 10.000 personas este martes en su edición diurna, mientras que la nocturna había colgado hace días el 'sold out', con todo el aforo vendido.

La fiesta acuática que vive el parque lúdico de Vilassar de Dalt trasciende de cualquier lectura simplista. Cierto es que se exhibe un infinito desfile espontáneo de torsos tonificados a golpe de horas de gimnasio y creatina, de tangas vertiginosos dando fe del esfuerzo escultórico y de estilismos estudiados al detalle. Pero transcurren en paralelo a un amplio y desenfadado repertorio de sonrisas y cuerpos de toda edad y complexión, con el denominador común de reivindicar ese "gran día de normalidad". Lo define con rotundidad Moisès, de 48 años, ingeniero catalán que salió "tarde del armario" y que en Circuit encuentra el espacio donde reconciliarse con años de 'silencio'.

Ambiente en la fiesta de el Circuit en Illa Fantasia, a media tarde. / Zowy Voeten / EPC

"Esto es un sueño hecho realidad", explica en catalán, frente al inglés reinante en un festival que este año atrae a un 60-65% de público extranjero, algo menos de lo habitual por la situación geopolítica. Ataviado con un breve slip en cuya parte trasera reza Pride, lo explica en términos de "encontrar la normalidad" allá donde mira, en contraposición con "vivir siempre en minoría". "Todos hemos sufrido homofobias y aquí nos sentimos liberados y reinterpretamos nuestro pasado", reflexiona junto a su marido y un grupo de amigos. Asumiendo que vienen abiertos a "ligar" y a disfrutar de una libertad que ha tardado demasiado en conocer. La música es clave en la catarsis, ilustra, porque suele incluir 'hits' de distintas épocas vividas y con las que aquí se reconcilia.

Para Adi, 'trans' de 38 años procedente de París pero residente en Barcelona, esta es también una jornada "mágica", a la que acude siempre que su presupuesto se lo permite. "No es barato para mí", cuenta, reivindicando una diversidad que este año se abre paso en el festival, que ha querido visibilizar a este colectivo también en el escenario, y con más artistas 'queer'.

En la pista y en el escenario

A media tarde, quien pincha es Enrico Meloni, DJ residente del sello catalán Matinée Group, organizador del Circuit hace 17 ediciones. Actúa en las fiestas internacionales del grupo hace años, pero pese a residir en Roma antes fue fan de la cita catalana. "No me perdía ni un Water Park Day y para mí es increiblemente emocionante subir al escenario, como un día de Navidad. Es mi mejor día del año", retala minutos antes de encaramarse a la cabina,con un ejército de animadores, y la piscina principal llena de un público entregado que baila chapoteando como si no hubiera un mañana.

El peruano Toni y la pareja de amigos Alan y Andrés (Ecuador y Colombia), viven su tercer Circuit con euforia. "Es como mi fiesta mayor, me encanta la diversidad, la libertad y reencontrarme con gente del ambiente que a veces hace tiempo que no ves". Asume que le supone un esfuerzo económico, con más de 200 euros de gasto entre la entrada y los consumos. Pero "merece la pena". Han empezado el día con un cubata, al que han seguido unos helados para coger energía, de cara a resistir hasta las 22.00 horas, cuando cierra la fiesta diurna, que a media tarde casi había completado el aforo.

Por la noche, después de esa hora se habilitará otro espacio, ya sin chapuzones. Su 'look' con los brazos cubiertos para evitar la insolación, contrasta con el mar de torsos al aire. De los nórdicos con protección solar 50, como Andy, Sailor y Sam, procedentes de Nueva York y que, en contraposición con el público local, no miran la factura cuando sacan la Visa para celebrar cada ronda de chupitos, a los compatriotas de color que lucen sin rubor biquinis de mujer y se hacen 'selfies' a destajo.

Más diverso

La pareja formada por Judith y Rosa, con 20 años de historia en común, ilustra las historias minoritarias en femenino del fiestorro acuático. "Somos pocas por la sencilla razón de que las mujeres gastamos menos en fiestas", resume. Ellos no reparan en gastos, pero ellas "son más tacañas", opinan, tras varios años de asistencia garantizada, y rememorando un lejano pasado en el que trabajaron en el equipo de seguridad del evento. Una vigilancia sin sobresaltos, porque ese "buen rollo" es signo de identidad de las fiestas LGTBIQ+. "Aquí no hay peleas, ni acosadores como en las discotecas para heteros", afirma. Ciertamente, las expresiones "sorry", "perdón", "disculpa", "gracias" son una constante, aunque en algunos momentos haya que abrirse paso entre la multitud que crece a medida que se extingue el sol.

Baile en la piscina principal de Illa Fantasia, en el Water Park Day del Circuit Festival, este martes. / Zowy Voeten / EPC

En la zona VIP se pagan 500 euros con barra libre, vistas elevadas, grandes ventiladores y algunos rostros conocidos de la farándula local. En esta edición los políticos no han hecho acto de presencia, no se sabe si por el mortal calor, las vacaciones, o el inicio de la carrera electoral en los municipios catalanes.

En todo caso, se han perdido el Water Park Day "más festivalero", según la organización, con la incorporación de nuevas figuras y con un invitado especial: el productor danés Morten, creador del sonido 'future rave' que destaca en el panorama de la música electrónica internacional.

No hay datos sobre la variopinta representación foránea en la jornada de clímax del Circuit, pero el festival atrae por este orden a asistentes de más de 80 países, siendo España, Estados Unidos, Francia, Australia, Reino Unido, Brasil, Italia, Alemania, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Irlanda, Suecia y Emiratos Árabes Unidos los principales países de procedencia. Una alineación hermanada por