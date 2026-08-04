El conductor que atropelló a una mujer y una menor en la calle Aragó dio positivo en benzodiacepinas

El conductor de 75 años que el pasado 28 de julio atropelló a una mujer de 30 años y a una menor en la calle Aragó, casi en el cruce con Rambla de Catalunya, de Barcelona dio positivo en benzodiacepinas, según ha confirmado el teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle. Tenía receta médica, ya que esta sustancia la toma para sus patologías, han explicado fuentes de la Guardia Urbana.

El hombre perdió el control del vehículo y arrolló a las dos mujeres, que fueron atendidas por ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La adulta fue trasladada al hospital Clínic en estado crítico, mientras que a la menor, menos grave, la llevaron al Hospital Sant Joan de Déu.

Los agentes hicieron el atestado para investigar el accidente de tráfico y practicaron al conductor la prueba de alcohol y drogas. De esta forma, comprobaron que el hombre daba positivo en consumo de una sustancia, concretamente en benzodiacepinas, pese a que es un producto usado en algunos medicamentos. De hecho, el hombre aportó recetas médicas conforme toma un fármaco con esta composición.

Batlle se ha referido al accidente durante la presentación del Plan Druida para alertar de la «banalización y generalización» del consumo de drogas en Barcelona. Ha añadido que "el consumo es un problema extendido en la ciudad" y que afecta a población de todas las edades.

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En este acto, el jefe de la Guardia Urbana, el intendente mayor Pedro Velázquez, ha señalado que «en lo que llevamos de año ya hemos detectado a 1.051 conductores que conducían bajo los efectos de las drogas». Por eso, el plan Druida incluye intensificar los controles alcohol y droga en varios puntos de la ciudad a conductores. Se ubicarán en zonas de ocio y cerca de espacios concurridos en horarios en los que se detecta que hay más ciudadanos que circulan bajo los efectos de estas sustancias. El objetivo de la Guardia Urbana es actuar «con mayor contundencia» contra esta problemática.