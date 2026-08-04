El chocante antes y el después de la rehabilitación de la ‘Capella dels Segadors’ de Barcelona

La rehabilitación de la ‘Capella dels Segadors’ de Barcelona vuelve a generar polémica, ahora no por la demora de las obras, sino por los primeros resultados visibles de la intervención. Esta capilla anexa a la parroquia de Sant Andreu de Palomar está catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional como escenario de la revuelta de 1640 que da origen al himno de Catalunya. Tras cuatro meses de obras, su aspecto exterior ha cambiado mucho.

Los muros de piedra que caracterizaban el perímetro han dado paso a paredes con rebozado superficial de color gris, similar al de un edificio moderno. Tampoco el techo se parece al que conservaba precariamente la capilla antes de la intervención, puesto que la cornisa es ahora mucho más estilizada y sobresalen del perfil las ondas de las flamantes tejas. Las ventanas tapiadas se han reabierto y cuentan ahora con un marco pintado de blanco y rejas de metal en el umbral.

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La pequeña capilla de Sant Andreu llevaba muchos años degradada y amenazaba ruina. El movimiento vecinal y los historiadores del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias habían reclamado su preservación en numerosas ocasiones. En verano de 2024 el Ayuntamiento de Barcelona, el Arzobispado y la Generalitat de Catalunya firmaron un convenio para financiar la actuación actual, limitada solo al exterior. Y este marzo de 2026 finalmente empezaron los trabajos, con un presupuesto de 300.000 euros, de los que 130.000 se financiaron mediante la tasa turística municipal.

La lona que envuelve los andamios certifica que la misión fue encargada a la empresa especializada en rehabilitación arquitectónica Rehatec. Acondicionar el interior de la capilla quedó para una segunda fase de obras, sin calendario.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de LA CAPELLA DELS SEGADORS.

La ‘Capella dels Segadors’ albergaba el Sant Crist que los jornaleros segadores llevaron por bandera en 1640 durante el Corpus de Sang. Descontentos por las represalias y costes de la Guerra de los Treinta Años, cuando entraron a Barcelona y mataron al virrey de Felipe IV. Los disturbios desencadenaron la Guerra de los Segadores (1640-1659), cuya principal consecuencia fue la anexión a Francia del Rosellón y la mitad norte de la Cerdanya mediante el Tratado de los Pirineos.

Críticas de Junts

El nuevo aspecto ha indignado profundamente a los concejales de distrito de Junts per Barcelona, que han denunciado en las redes sociales el “gazapo” y “despropósito” que a su juicio supone el resultado. Mediante un ruego por escrito han solicitado que el gobierno municipal del PSC pare las obras de forma cautelar y de explicaciones detalladas a la oposición y al tejido asociativo. Asimismo, denuncian que no han podido ver el proyecto ejecutivo de la obra ni visitarla, pese a haberlo solicitado.

“Lo que se tenía que recuperar era su antigua grandeza y su valor patrimonial”, protesta Xavier de la Cruz, en un vídeo difundido en redes. “Es muy grave que cuando hablamos del patrimonio de Catalunya, algunos siempre hacen lo mismo: difuminan la historia, banalizan nuestra identidad y borran todo lo que somos como país”, remacha.

“Han convertido una rehabilitación esperada durante años en una oportunidad perdida”, lamenta otro conseller local, Jaume Tomàs. “La ‘Capella dels Segadors’ merece una rehabilitación de verdad, a la altura de su historia”, concluye la portavoz de Junts en el distrito, Ximena Gadea.