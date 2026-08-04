Adiós a la zona azul y verde en agosto: aparcar el coche es gratis este mes en esta localidad al lado de Barcelona

El calendario marca el inicio de agosto y, con él, el ritmo de L'Hospitalet de Llobregat se transforma. En este escenario de tregua estival, hay un gesto cotidiano que desaparece de la rutina de quienes se quedan en la ciudad: la búsqueda desesperada de monedas o el manejo de aplicaciones móviles para estacionar. Como dicta la tradición administrativa, desde el 1 hasta el 31 de agosto, las zonas de aparcamiento azul y verde de la ciudad pasan a ser gratuitas.

Esta medida, que se repite de forma anual, responde a una lógica de movilidad adaptada a la estación. Durante este mes, la ciudad experimenta una disminución significativa tanto en la movilidad de vehículos como en la actividad comercial. Aquellos sectores que durante el resto del año bullen de actividad y requieren una rotación constante de vehículos para favorecer el comercio —función primordial de la zona azul— ven relajada su presión. Por su parte, la zona verde, que habitualmente garantiza la prioridad y gratuidad para los residentes bonificados al 100%, también abre sus puertas a la libre ocupación sin restricciones durante estas cuatro semanas.

Sin embargo, no todo el asfalto queda exento de normas. El Ayuntamiento mantiene la guardia en las áreas críticas para el funcionamiento logístico de la ciudad. La gratuidad no se aplica a las plazas DUM (Distribución Urbana de Mercancías), las conocidas franjas amarillas de carga y descarga. En estos espacios, el control horario continúa vigente y es de obligado cumplimiento durante todo agosto, asegurando que el suministro de bienes esenciales no se vea entorpecido por vehículos particulares que aprovechen el periodo vacacional para estacionar de forma prolongada.

Nuevas zonas verdes y azules

Esta pausa estival llega en un momento de plena consolidación del nuevo mapa de movilidad de L'Hospitalet. Cabe recordar que el 1 de octubre del año pasado se dio un paso decisivo con el despliegue de la Fase III de las Áreas Integrales de Regulación del Estacionamiento (AIRE). Este plan supuso la puesta en marcha de nuevas zonas verdes y azules en barrios como Sant Josep y les Planes, así como la implementación de zonas verdes en el Centre y la Florida.

La expansión no se detuvo ahí, ya que también se ampliaron las plazas en Sanfeliu, Santa Eulàlia y Pubilla Cases. Este crecimiento ha llevado a la ciudad a gestionar actualmente un volumen considerable de espacio público regulado: más de 7.150 plazas verdes, casi 1.000 plazas azules y más de 1.350 plazas DUM. Todas estas cifras se enmarcan dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una estrategia a largo plazo que busca un espacio público más ordenado, pacificado y seguro para todos los ciudadanos.

Mientras los parquímetros permanecen apagados y la aplicación AMB Aparcament Residents ofrece un descanso a sus usuarios, la ciudad respira de otro modo. El silencio de agosto en barrios como Santa Eulàlia o la Florida se ve reforzado por esta facilidad de movimiento, permitiendo que los desplazamientos internos sean menos azarosos. Es un privilegio temporal, una suerte de "amnistía" para el conductor en una de las ciudades con mayor densidad de población de Europa.

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Pero como todo paréntesis veraniego, la gratuidad tiene fecha de caducidad. El alivio terminará con el fin de mes. El martes 1 de septiembre, tanto los parquímetros físicos como los sistemas digitales volverán a entrar en pleno funcionamiento, restableciendo el orden habitual de rotación y prioridad para residentes que caracteriza el resto del año.