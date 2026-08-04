Adiós temporal a la zona azul en Sabadell: estas son las fechas para aparcar gratis en agosto

Aparcar en la zona azul de Sabadell será gratuito durante dos semanas de agosto. Los conductores podrán utilizar sin coste las plazas de estacionamiento regulado desde las 9.00 horas del lunes 10 de agosto hasta las 9.00 horas del lunes 24 de agosto de 2026.

Durante este periodo no será necesario realizar ningún pago ni obtener o colocar un tique en el vehículo. La suspensión temporal de las tarifas afectará a las cerca de 1.500 plazas de zona azul distribuidas por diferentes puntos de la ciudad.

La medida coincide con uno de los periodos de menor actividad del verano, cuando disminuyen los desplazamientos cotidianos y la presión sobre el aparcamiento en las zonas comerciales y de servicios.

¿Cuándo volverá a ser de pago?

El servicio recuperará su funcionamiento habitual a partir de las 9.00 horas del lunes 24 de agosto. Desde ese momento, los conductores deberán volver a pagar por estacionar durante los horarios regulados y respetar los límites de permanencia establecidos en cada zona.

Aunque durante las dos semanas de gratuidad no será necesario sacar ningún comprobante, se deberán seguir respetando el resto de normas de circulación y estacionamiento. También conviene consultar la señalización de cada calle ante la posibilidad de que existan reservas de espacio u otras restricciones específicas.

Aparcamiento gratuito durante la Festa Major

La gratuidad regresará unas semanas después con motivo de la Festa Major de Sabadell. El sábado 5 de septiembre tampoco será necesario pagar para aparcar en las plazas de zona azul.

Fuera de estas fechas, y salvo domingos y festivos o las excepciones indicadas en la señalización, el sistema funcionará con sus horarios y tarifas habituales.

Cerca de 1.500 plazas reguladas

Sabadell dispone de cerca de 1.500 plazas de zona azul, repartidas principalmente por las áreas con mayor concentración de comercios, equipamientos y servicios.

Este tipo de estacionamiento limita el tiempo durante el que un vehículo puede permanecer en una misma plaza. Su finalidad es facilitar la rotación y permitir que un mayor número de conductores pueda aparcar a lo largo del día.

La suspensión del pago en agosto permitirá utilizar temporalmente estas plazas sin coste, aunque el servicio volverá a la normalidad una vez finalizado el periodo establecido.