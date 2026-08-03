Comercio
Rossman abre otras dos droguerías en Barcelona y alcanza la decena en la ciudad
La firma cuenta con un nuevo establecimiento en la calle de Girona y otro en la de València
La cadena de droguerías Rossmann aterriza este viernes en Barcelona con una tienda de 1.000 metros cuadrados
La multinacional alemana de droguerías Rossmann ha abierto en las últimas semanas otras dos tiendas en Barcelona, lo que eleva a 10 los establecimientos con los que cuenta en la capital catalana.
El pasado 24 de julio, Rossmann abrió una tienda en València, 474-478, y a finales de junio había hecho lo propio en el número 4 de la calle de Girona. Son, respectivamente, el décimo y el noveno comercio de la multinacional, que inició su actividad en la la capital catalana con su establecimiento de Numància, 46, en febrero de 2024.
Catalunya y España
La compañía cuenta con 50 años de trayectoria e inició su experiencia en Catalunya con dos locales en Sant Pere de Ribes y Sitges. El surtido de la cadena combina la marca propia con las marcas clásicas de droguería, en categorías como los productos de limpieza para el hogar, la perfumería y cosmética, los artículos para bebés o la nutrición deportiva, la parafarmacia y algunos productos de alimentación.
Con las dos últimas tiendas en Barcelona, Rossman cuenta con 18 en toda Catalunya y 60 en toda España. La multinacional alemana, que nació en Hannover, suma 50 años de experiencia y más de 5.000 tiendas en nueve países europeos.
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