Rossman abre otras dos droguerías en Barcelona y alcanza la decena en la ciudad

La multinacional alemana de droguerías Rossmann ha abierto en las últimas semanas otras dos tiendas en Barcelona, lo que eleva a 10 los establecimientos con los que cuenta en la capital catalana.

El pasado 24 de julio, Rossmann abrió una tienda en València, 474-478, y a finales de junio había hecho lo propio en el número 4 de la calle de Girona. Son, respectivamente, el décimo y el noveno comercio de la multinacional, que inició su actividad en la la capital catalana con su establecimiento de Numància, 46, en febrero de 2024.

Catalunya y España

La compañía cuenta con 50 años de trayectoria e inició su experiencia en Catalunya con dos locales en Sant Pere de Ribes y Sitges. El surtido de la cadena combina la marca propia con las marcas clásicas de droguería, en categorías como los productos de limpieza para el hogar, la perfumería y cosmética, los artículos para bebés o la nutrición deportiva, la parafarmacia y algunos productos de alimentación.

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Con las dos últimas tiendas en Barcelona, Rossman cuenta con 18 en toda Catalunya y 60 en toda España. La multinacional alemana, que nació en Hannover, suma 50 años de experiencia y más de 5.000 tiendas en nueve países europeos.