Las obras de cobertura de la Ronda de Dalt cortan un carril por sentido hasta el 24 de agosto

Las obras de cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona obligan, a partir de este lunes y hasta el próximo día 24 de agosto, a cerrar a la circulación un carril por sentido entre Vallcarca y el Instituto Vall d'Hebron, correspondiente a las salidas 5 y 6.

Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Barcelona, el corte del carril lento en ambos sentidos de la marcha entre esos dos puntos permitirá optimizar el ritmo de las obras durante el mes de agosto y minimizar en el futuro los cortes nocturnos de la vía.

Como explicó EL PERIÓDICO este julio, en esta fase de las obras se instalarán 56 de las 101 prelosas del techo del futuro túnel y se acelerarán los trabajos relacionados con las instalaciones de cableado, seguridad, ventilación e iluminación. Se prevé que el tramo en obras quede parcialmente cubierto este mismo verano.

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Desde el pasado 20 julio, ese tramo de la ronda ha soportado cortes nocturnos de domingo a jueves, que finalizarán el próximo día 6 y que, por lo tanto, coexistirán durante cuatro días con el cierre de los carriles de la derecha. El consistorio tiene previsto acabar las obras de cobertura de la ronda, que se iniciaron en junio de 2024, a finales de 2027.