Vall d'Hebron
Las obras de cobertura de la Ronda de Dalt cortan un carril por sentido hasta el 24 de agosto
Desde este lunes, la vía rápida pierde dos carriles de circulación entre las salidas 5 y 6, en paralelo a los cortes nocturnos
La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
Las obras de cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona obligan, a partir de este lunes y hasta el próximo día 24 de agosto, a cerrar a la circulación un carril por sentido entre Vallcarca y el Instituto Vall d'Hebron, correspondiente a las salidas 5 y 6.
Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Barcelona, el corte del carril lento en ambos sentidos de la marcha entre esos dos puntos permitirá optimizar el ritmo de las obras durante el mes de agosto y minimizar en el futuro los cortes nocturnos de la vía.
Como explicó EL PERIÓDICO este julio, en esta fase de las obras se instalarán 56 de las 101 prelosas del techo del futuro túnel y se acelerarán los trabajos relacionados con las instalaciones de cableado, seguridad, ventilación e iluminación. Se prevé que el tramo en obras quede parcialmente cubierto este mismo verano.
Desde el pasado 20 julio, ese tramo de la ronda ha soportado cortes nocturnos de domingo a jueves, que finalizarán el próximo día 6 y que, por lo tanto, coexistirán durante cuatro días con el cierre de los carriles de la derecha. El consistorio tiene previsto acabar las obras de cobertura de la ronda, que se iniciaron en junio de 2024, a finales de 2027.
- Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano
- La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet requisa casi 500 patinetes eléctricos en los siete primeros meses del año
- Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado
- Cortes de luz en Barcelona hoy: varias incidencias dejan sin suministro eléctrico a zonas de la Marina, Gran Via y el entorno de Fira
- Cambios en el parking express de la T1 del Aeropuerto del Prat de Barcelona: dos nuevas zonas claramente diferenciadas
- Hasta 12 puntales en pisos de 42 metros cuadrados: tres desalojos avivan el temor a la aluminosis en el Besòs
- Los tres restaurantes de Barcelona que han enamorado a Dua Lipa
- Corte en la R4 y la R8 de Rodalies desde este domingo hasta el 9 de agosto entre Martorell, Molins de Rei y Rubí