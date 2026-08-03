Muere un vecino de Martorell tras ser embestido por una vaca en los festejos taurinos de un pueblo de Castelló

Un hombre de 21 años, vecino de Martorell, ha muerto tras ser embestido por una vaca en la localidad de Tírig, en Castelló. Los hechos ocurrieron el pasado jueves durante los festejos taurinos que celebraba la localidad con motivo de sus fiestas patronales en honor a San Jaime. El ayuntamiento castellonense ha confirmado la muerte del joven este pasado domingo, que permanecía ingresado desde el pasado jueves en el Hospital General de Castellón.

"Conmocionados por la trágica muerte de Joan, joven de Martorell al que todos hemos visto crecer", ha declarado el alcalde del municipio del Baix Llobregat, Xavier Fonollosa, en un escrito. "En nombre propio y de todo Martorell quiero expresar mi más sentido pésame y enviar un abrazo lleno de afecto a su familia, a sus amigos y a todas las personas que hoy lloran su ausencia, tanto en Martorell como en Tírig".

El Ayuntamiento de Tírig también ha lamentado la tragedia en un comunicado en que, "en nombre de toda la Corporación Municipal y de todos los vecinos y vecinas", trasladan su "consuelo y apoyo incondicional en estos momentos de inmenso dolor" a los familiares y amigos de la víctima. "Joan amó a Tírig como si hubiera nacido aquí", sigue el escrito. "Que nuestra unión haga sentir a su familia que no están solos". Ante las graves heridas que presentaba la víctima, el consistorio acordó suspender el resto de actos oficiales de las fiestas patronales. "Hay personas que, por su manera de vivir y de querer a los demás, dejan una huella imborrable y Joan era una de ellas", se lee en el escrito municipal, encabezado por un crespón negro.

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El accidente se produjo al atravesar el joven de una valla de protección a otra. Una vaca le embistió, cayó al suelo y sufrió un golpe en la cabeza que le produjo heridas graves de las que no se pudo recuperar. "Joan deja un vacío inmenso entre todos quienes lo conocieron. Nos quedará el recuerdo de su sonrisa, de su manera de ser y de todos los momentos compartidos. En estos momentos tan difíciles, todo un pueblo se une a su dolor", ha declarado el alcalde Fonollosa para cerrar su escrito de pésame asegurando que "Martorell no te olvidará jamás".