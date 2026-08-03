Muere una persona tras ser atropellada por un vehículo en Vilanova i la Geltrú

Una persona ha muerto atropellada por un vehículo este lunes en la rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, según ha informado la prensa local y han confirmado fuentes municipales a la ACN.

El accidente se ha producido en el paso de peatones junto a la comisaría de los Mossos d'Esquadra.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del Servei d'Emergències Mèdiques, además de dotaciones de la Policía Local.

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Punto de la rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú en que se ha producido el accidente mortal / ACN

Se están investigando los hechos y se resta a la espera del atestado. A causa del accidente, se han producido afectaciones al tráfico.