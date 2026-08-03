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En la rambla de Sant Jordi

Muere una persona tras ser atropellada por un vehículo en Vilanova i la Geltrú

Varias dotaciones de la Policía Local y dos unidades del SEM se desplazaron al lugar de los hechos

Muere un hombre de 77 años atropellado por un coche en la ronda Litoral de Barcelona

Una ambulancia del SEM, en una imagen de archivo

Una ambulancia del SEM, en una imagen de archivo / Lorena Sopêna - Europa Press

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ACN

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Vilanova i la Geltrú
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Una persona ha muerto atropellada por un vehículo este lunes en la rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, según ha informado la prensa local y han confirmado fuentes municipales a la ACN.

El accidente se ha producido en el paso de peatones junto a la comisaría de los Mossos d'Esquadra.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del Servei d'Emergències Mèdiques, además de dotaciones de la Policía Local.

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Punto de la rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú en que se ha producido el accidente mortal

Punto de la rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú en que se ha producido el accidente mortal / ACN

Se están investigando los hechos y se resta a la espera del atestado. A causa del accidente, se han producido afectaciones al tráfico.

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