En la rambla de Sant Jordi
Muere una persona tras ser atropellada por un vehículo en Vilanova i la Geltrú
Varias dotaciones de la Policía Local y dos unidades del SEM se desplazaron al lugar de los hechos
Muere un hombre de 77 años atropellado por un coche en la ronda Litoral de Barcelona
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Una persona ha muerto atropellada por un vehículo este lunes en la rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, según ha informado la prensa local y han confirmado fuentes municipales a la ACN.
El accidente se ha producido en el paso de peatones junto a la comisaría de los Mossos d'Esquadra.
Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del Servei d'Emergències Mèdiques, además de dotaciones de la Policía Local.
Se están investigando los hechos y se resta a la espera del atestado. A causa del accidente, se han producido afectaciones al tráfico.
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