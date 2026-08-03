Un importante mercado de Cornellà cierra por obras en agosto: estas son las alternativas

El Mercat de Sant Ildefons, pulmón comercial y epicentro de la vida social en Cornellà de Llobregat, se prepara para un mes de agosto de inactividad. Mientras el ritmo frenético de la actividad comercial se toma un descanso, el edificio se convertirá en el escenario de una importante intervención estructural destinada a garantizar su futuro y funcionalidad. El Ayuntamiento de Cornellà ha anunciado que el mercado municipal cerrará sus puertas durante todo el mes de agosto para acometer unas obras de mejora esenciales en su infraestructura.

El eje central de esta actuación es la actualización de la instalación eléctrica de baja tensión del mercado. El consistorio ha explicado también que busca centralizar los contadores de las paradas y los almacenes, hasta ahora instalados de manera individualizada desde la inauguración del mercado. La inversión municipal en estas reformas es de 450.000 euros.

Periodo de inactividad

La decisión de realizar estas obras durante el mes de agosto no ha sido aleatoria. Desde el consistorio se ha valorado que este es el periodo del año en el que el nivel de actividad y de ventas es menor, minimizando así el impacto económico para los concesionarios de las paradas y las molestias para los vecinos que confían diariamente en el mercado para llenar su despensa. Es una pausa estratégica: un mes de inactividad a cambio de una infraestructura renovada y segura para los próximos años.

Se prevé que las obras se desarrollen a lo largo de cuatro semanas, permitiendo que el Mercat de Sant Ildefons recupere su normalidad el 3 de septiembre, coincidiendo con la vuelta al colegio y el fin de las vacaciones estivales.

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A pesar del cierre temporal de Sant Ildefons, la ciudad no quedará desabastecida de producto fresco y atención personalizada. Los otros dos mercados municipales de la ciudad, el Mercat Marsans y el Mercat Centre, mantendrán sus horarios de servicio habituales durante todo el verano, ofreciendo una alternativa sólida para los ciudadanos.