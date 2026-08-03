Sabotean el local de una de las calles decoradas de Gràcia en plena cuenta atrás para la fiesta mayor

Dos semanas antes de las Fiestas de Gràcia, los vecinos de la calle de la Perla se han levantado este mañana, 3 de agosto, con el cerrojo de la persiana principal de su local saboteada con silicona. La Comisión ha emitido un comunicado en Instagram donde ha categorizado los hechos de una "acción deliberada" que supone un "ataque directo al trabajo colectivo y voluntario que hacen durante todo el año".

Los vecinos hablan de un ataque intencionado y no de un hecho aislado porque coincide con las críticas que la Festa Major de Gràcia ha recibido los últimos meses por parte de algunos vecinos y colectivos contrarios a la celebración que, bajo un discurso aparente de defensa del barrio, plantean medidas que van mucho más allá de corregir problemas concretos y cuestionan la continuidad de la misma fiesta popular. Ante el ruido y las molestias, piden anular la mayor parte de las actividades nocturnas.

Entre las quejas que la misma Comisión comparte y considera legítimas se encuentran la suciedad, los pipís y los botellones, unas situaciones que afirman que ellos "también sufren", aunque defienden que estos problemas no deben ser una excusa para hacer una enmienda a la totalidad de la fiesta. Por ello, no consideran que restringir el horario de las actividades o expulsar a las comisiones de las calles sean medidas de mejora, ya que estas acciones van en contra de la idea de una Festa Major popular y comunitaria, condenándola a su desaparición.

Los hechos no se tratan de una respuesta a una fiesta o a unos incidentes de la noche anterior que podrían justificar la actuación, ya que en el mismo comunicado explican que, una vez acabada la jornada después de cenar, cerraron el local hacia las 23:30 horas. Se pasaron todo el día trabajando en el local y en la calle haciendo tareas de decorado, en un ambiente tranquilo y sin ninguna actividad festiva nocturna, y de hecho, durante toda la noche, ninguna vecina se acercó a ellos para expresar quejas o molestias.

En este sentido, la Comisión explica que siempre está dispuesta a escuchar, revisar lo que sea necesario y trabajar por una Festa Major más respetuosa y compatible con la vida cotidiana del barrio. Después del incidente, reiteran su voluntad de dialogar con todos aquellos vecinos que quieran mejorar las Fiestas de Gràcia, a la vez que tomarán las medidas que consideren oportunas ante "una acción deliberada que ha impedido su funcionamiento normal".