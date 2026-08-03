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Sucesos

Detenidos tres hombres por robar cable de cobre de las vías del tren en Mollet del Vallès

Los sospechosos fueron localizados tras la llamada de varios vecinos que alertaron de ruidos de una radial junto a la infraestructura ferroviaria durante la madrugada

CONTEXTO | Los robos de cable ferroviario se disparan en España: el 38% se producen en Catalunya

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra / ACN

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Mollet del Vallès
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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 30 de julio a tres hombres, de 23, 30 y 40 años, acusados de sustraer cable de cobre de la infraestructura ferroviaria en Mollet del Vallès. La intervención se produjo de madrugada después de que varios vecinos alertaran al teléfono de emergencias 112 de que escuchaban el ruido de una radial junto a las vías del tren.

Los avisos, recibidos hacia las 5:15 h, también informaban de la presencia de varias personas iluminando la zona con linternas, lo que hizo sospechar que podían estar manipulando el cableado ferroviario que pertenece a la R3. Ante estos hechos, varias patrullas de los Mossos se desplazaron al lugar e iniciaron una búsqueda por las vías y las calles próximas.

Durante el dispositivo, los agentes observaron a tres hombres que salían corriendo de la zona en dirección a la calle Sant Jordi, donde finalmente fueron interceptados e identificados. Según la policía catalana, los sospechosos presentaban las manos y la ropa sucias y ofrecieron versiones contradictorias sobre los motivos por los que se encontraban en el lugar. En la inspección de la zona, los agentes localizaron una cizalla de grandes dimensiones, una radial —que todavía estaba caliente— y un guante. Además, hallaron varios tramos de cable de cobre ya cortados, mientras que otra parte permanecía colgando de la catenaria ferroviaria.

Más pruebas

Los Mossos también encontraron, bajo un vehículo estacionado, un comprobador de tensión sin contacto con linterna incorporada, que, según las primeras investigaciones, habría sido abandonado por los presuntos autores durante la huida. La policía considera que este dispositivo, utilizado para verificar la ausencia de corriente antes de manipular instalaciones eléctricas, refuerza la vinculación de los detenidos con los hechos.

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Los tres hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto de cableado de las instalaciones ferroviarias y, al día siguiente, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Mollet del Vallès.

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