CCOO convoca una huelga en el área azul y verde de aparcamiento en Barcelona todos los sábados hasta enero

El sindicato CCOO ha convocado una huelga del personal del servicio de estacionamiento regulado AREA de Barcelona todos los sábados de 2026 a partir del próximo 8 de agosto y hasta el 16 de enero de 2027.

El AREA es el sistema de ordenación del estacionamiento en la calzada en la ciudad de Barcelona, plazas azules, verdes, exclusivas para residentes, de distribución urbana de mercancías, de motos, de autocares u otras reservas, que gestiona la empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM).

Los motivos

En un comunicado, CCOO ha explicado que convoca a la huelga al personal de este servicio porque BSM no ha abonado los descuentos salariales que impuso en un primer momento a trabajadores que fueron a la huelga en domingos y festivos.

Estos empleados protestaban por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en un nuevo convenio colectivo que les obligaba a trabajar en domingos y festivos, y que después una sentencia consideró como injustificada.

El juzgado ordenó restituir los horarios anteriores, sin trabajar domingos y festivos y sin el incremento de jornada, de acuerdo con lo que establece el Acuerdo de 2005, reconociendo por tanto el derecho de las personas trabajadoras a recuperar sus condiciones previas.

Reclamaciones individuales

A pesar de esta resolución, numerosas personas trabajadoras de AREA han tenido que iniciar reclamaciones individuales para recuperar los descuentos salariales aplicados por la empresa durante las huelgas convocadas en domingos y festivos.

Noticias relacionadas

A esto se suma la reciente negociación del nuevo Convenio Colectivo de BSM, acordado con la mayoría del Comité de Empresa, pero no suscrito por CCOO BSM, que denuncia dos puntos del texto que contradicen lo pactado con la alta dirección de la empresa, hecho que el sindicato considera "un caso de mala fe negociadora".