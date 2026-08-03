Barcelona reunirá a líderes europeos en comercio en un foro sobre economía de proximidad este septiembre

Barcelona reunirá el próximo 18 de septiembre a representantes institucionales, expertos y asociaciones de comerciantes de distintos países europeos para debatir sobre el futuro del comercio de proximidad. El Palau de Pedralbes acogerá el Foro Europeo de las Ciudades y del Comercio de Proximidad, una jornada que analizará el papel del comercio local en la construcción de ciudades más cohesionadas, sostenibles y orientadas a las personas.

El encuentro se enmarca en la designación de Barcelona como Capital Europea del Comercio Local 2026 y, según el ayuntamiento, pretende convertirse en un espacio de intercambio de experiencias y políticas públicas para afrontar los retos que vive el sector. Durante la jornada se abordarán cuestiones como la relación entre el comercio y el espacio urbano, la calidad de vida en las ciudades, la colaboración público-privada o el papel del asociacionismo comercial.

La inauguración institucional contará con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tras la apertura, el diseñador Martí Guixé y el geógrafo urbano Francesc Muñoz protagonizarán un diálogo sobre el comercio y el urbanismo.

La programación de la mañana continuará con una mesa redonda dedicada a las políticas públicas de apoyo al comercio de proximidad desde una perspectiva europea. En ella participarán representantes de Baden-Württemberg (Alemania), Viena (Austria) y Emilia-Romaña (Italia), que compartirán diferentes modelos de impulso al comercio local.

Políticas y experiencias europeas

La sesión de tarde estará centrada en experiencias prácticas de gestión de proyectos comerciales. Expertos procedentes de Viena, el área metropolitana de París y el histórico Borough Market de Londres expondrán iniciativas desarrolladas en sus ciudades, en una mesa moderada por la comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo.

Posteriormente, el foro dedicará un espacio al asociacionismo comercial con ejemplos del Reino Unido, Italia y Alemania para mostrar fórmulas de colaboración entre comerciantes y administraciones. La clausura correrá a cargo del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper.

Un espacio para reforzar el comercio local

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa este foro con el objetivo de reforzar el papel del comercio de proximidad como elemento clave para la actividad económica y la vida urbana. La cita busca favorecer el intercambio de buenas prácticas entre ciudades europeas y abrir el debate sobre cómo adaptar el comercio local a desafíos como la transformación urbana, la digitalización o los cambios en los hábitos de consumo.

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Con esta iniciativa, Barcelona quiere aspirar a consolidar su papel como referente europeo en la promoción del comercio de proximidad, aprovechando su condición de Capital Europea del Comercio Local 2026 para reunir a administraciones, gestores y especialistas que trabajan en el diseño de modelos comerciales más innovadores, resilientes e integrados en la vida de las ciudades.