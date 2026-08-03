Barcelona ya ha puesto en funcionamiento los 18 juegos de agua de la ciudad, la mitad nuevos

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en funcionamiento durante este mes de julio los nueve nuevos juegos de agua de los que dispone la ciudad, lo que supone el doble de espacios respecto a 2025, alcanzando los 18 en total, según explica en un comunicado del consistorio.

Los nuevos espacios se han instalado de forma progresiva durante junio y julio y están situados en los entornos de la plaza Carme Simó, la avenida Mistral, la plaza Joan Pelegrí, los jardines Justa Freire, el parque Joan Reventós, la plaza Harry Walker, los jardines del Baix Guinardó, el parque Antoni Santiburcio y la plaza Lolita Torrentó.

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Cinco más en un año

Durante 2027 se sumarán otros cinco espacios de agua, en una medida que ha enmarcado en el Pla Calor para ofrecer un "entorno lúdico, familiar y seguro y dar puntos de accesibilidad al agua a la ciudadanía", según el comunicado. Como novedad, el horario de funcionamiento se amplía de 10.00 a 20.00, sin interrupciones al mediodía, a la vez que están recomendados para niños de a partir de 5 años.