Aqualia y Global Omnium consideran "totalmente injustificable" la oferta económica de Veolia al gran contrato de agua del área de Barcelona

La dimensión que ha cobrado el gran contrato de agua del área de Barcelona puede medirse por el interés que ha suscitado en el sector empresarial dedicado a esta materia. Lo muestra la reacción de las empresas Aqualia y Global Omnium, que en un comunicado conjunto consideran "totalmente injustificable" la oferta económica del grupo Veolia que el propio Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha situado en "presunta temeridad". Las 'ofertas temerarias' son una figura jurídica prevista en los pliegos de la licitación, los cuales indican que se considerarán "desproporcionadas o temerarias" las propuestas que estén un 5% por debajo de la media aritmética del total de ofertas presentadas. Veolia presentó la mejor oferta al concurso, pero ahora deberá justificarla.

El procedimiento previsto es que Veolia y otras dos licitadoras, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf y la UTE del grupo francés Saur, deben ahora argumentar el porqué de su "bajo nivel de precio o costes", según el acta de la correspondiente mesa de contratación del AMB. Ante esa casuística, las empresas Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia (Global Omnium), integradas en una UTE denominada 'aiguamet' y con un 50% de participación de cada sociedad, aseguran en su comunicado que "están preparadas para hacerse cargo del servicio de abastecimiento de agua" para ocho municipios del AMB.

El posicionamiento público de Aqualia y Global Omnium está vinculado con su virtual segundo puesto en la clasificación de la licitación. Tras la apertura de los sobres técnico y económico, de 100 puntos en juego, una estimación sitúa virtualmente a Veolia con los 100 logrados; a la UTE Aqualia-Aguas de Valencia como segunda con 93,58 puntos; y a la UTE Gestagua-Saur con 91,61 puntos. "Aiguamet encara con ilusión la asunción de este contrato, que representa una gran ventana de oportunidad para modernizar los servicios públicos del ciclo del agua", prosigue la comunicación empresarial, en Sant Cugat del Vallès; Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló; Molins de Rei; Sant Andreu de la Barca; Ripollet; y Tiana.

Veolia y las dos UTE's citadas deberán ofrecer explicaciones que esclarezcan por qué sus ofertas son viables "pese a incurrir en baja anormal" y que garanticen que su propuesta "no compromete la correcta prestación del servicio", detalla el AMB. El ente reclama específicamente aclaraciones sobre condiciones de la oferta vinculadas al ahorro que permita el servicio prestado; las soluciones técnicas adoptadas y condiciones excepcionalmente favorables; la innovación y originalidad de las soluciones propuestas; el respeto a obligaciones que sean aplicables en materia mediambiental, social o laboral; y una posible obtención de ayudas del Estado.

El contrato metropolitano, "estratégico"

En este caso, el AMB realiza el cálculo a partir de las ofertas para las inversiones, donde la licitación exige casi 170 millones de inversiones. En relación a esa cuantía, las tres licitadoras requeridas hicieron ofertas de 67,4 millones (Veolia), 92,6 millones (UTE Saur) y 119,5 millones (UTE Facsa). El AMB concluye que sus bajas de precios son respectivamente del 60%, del 45,05% y del 29,10%, proporciones que llevan a la administración metropolitana a presumir temeridad por superar las ofertas en más de un 5% la media del total de bajas. A ojos de Aqualia y Global Omnium, el 60% de baja de Veolia representa "una cifra sin precedentes en licitaciones de estas características".

A la espera de las justificaciones exigidas y de la respuesta del AMB, fuentes del sector apuntan hacia un escenario factible de impugnación de la adjudicación final del contrato, que se espera ya para después del verano. Otras fuentes consultadas por este diario señalan que la baja oferta de Veolia busca blindar su posición de mercado en el AMB, donde ya suministra agua a 23 ciudades, Barcelona incluida. La multinacional francesa confía en que el cómputo global del contrato compense la baja oferta en las inversiones exigidas.

Noticias relacionadas

Por su parte, Aqualia y Global Omnium, "firmemente comprometidas con Catalunya y la resolución de sus retos hídricos", este contrato es "estratégico", aseguran las compañías. Es por ello que afirman que su alianza ha garantizado "una propuesta técnica, tecnológica y financiera pensada para ofrecer el mejor y más innovador servicio a los habitantes de los ocho municipios del AMB ", rubrica el comunicado. Conjuntamente, ambas prestan servicio a más de 18,3 millones de personas en 1.518 municipios del Estado. En el área mediterránea, atienden a 6,2 millones de personas en 386 municipios y gestionan 497 estaciones depuradoras de agua, precisan.