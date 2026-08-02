Nuevo récord: 4,5 millones de turistas en hoteles de Barcelona de enero a junio y más búsquedas on line por la visita del Papa

Barcelona rompió en los primeros seis meses de 2026 el récord de turistas alojados en los hoteles de la ciudad con un total de 4.488.767, una cifra que el portal de datos del Ayuntamiento de Barcelona recoge como la más alta registrada, y un 3,9% más elevada que en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra fue de 4.320.592 viajeros en establecimientos hoteleros.

El dato proviene de Información elaborada a partir de la encuesta de ocupación hotelera que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de una investigación que se hace en todos los establecimientos hoteleros inscritos en el registro de la Direcció General de Turisme del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Son los propios establecimientos los que aportan la información rellenando cuestionarios.

Pernoctaciones

También el número de pernoctaciones se ha incrementado. Se han acercado a los 11 millones, 10.652.808 en los primeros seis meses de 2026, un 2,2% más que en el mismo periodo de 2025 (10.203.249). Lo que ha descendido es el periodo de estancia media: cada persona ha pasado 2,4 noches en el hotel en el que estaba alojado.

En ese semestre inicial, mayo ha sido el mes con más actividad, con 854.841 viajeros recibidos y casi dos millones de pernoctaciones. En segundo lugar figura junio, con 836.762 viajeros y 1,91 millones de pernoctaciones. En la parte final del periodo, entre abril y junio, el porcentaje de ocupación por habitaciones ha estado por en encima del 84%.

El origen de los viajeros

El incremento de los datos del primer semestre se explica sobre todo por el del número de turistas que residen en España y que han visitado Barcelona en ese periodo, 850.735, un 13,5% más que de enero a junio del 2025. Los que viven en el extranjero, 3.638.032, también han crecido, pero menos, un 1,9%, si bien representan la gran mayoría de los que vienen a la capital catalana: un 81% del total.

Si se computa a los turistas por país de residencia, España encabeza la lista, con esos 850.735 turistas ya citados, con EEUU en segundo lugar, con 636.097 (un 8,7% más). El Reino Unido ocupa la tercera plaza (322.041 turistas) y Francia (322.041) la cuarta. Cabe destacar el gran aumento de viajeros venidos de China en este primer semestre: 147.686 viajeros, un 33,3% más que en el mismo periodo de 2025.

La tarifa media diaria por habitación llegó en mayo, el mes de más actividad, a 223,37 euros, y a 214,34 en junio, cuando los precios de los establecimientos de una y dos estrellas han sido de 137,99 euros de media y en los de 422,51 en los de cinco estrellas.

La visita papal

El primer semestre de 2026 terminó con una cita inhabitual que puso a Barcelona un poco más en el mapa mundial, si cabe, porque siendo un destino nada desconocido suscitó más interés en junio. Y ello se debe, según el Observatori del Turisme a Barcelona, a la visita que realizó a la ciudad el papa León XIV el 9 y el 10 de ese mes, en un viaje organizado para la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que acabó llevando al Pontífice a acudir también a Madrid y Canarias.

El observatorio subraya que la presencia del Pontífice estadounidense provocó un aumento de las búsquedas on line hechas en Google en relación con el mismo es de 2025. Esas búsquedas están relacionadas con su presencia en Barcelona, siendo los conceptos más buscados la Sagrada Família y las playas.

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El mismo análisis de este organismo preveía la llegada de 86 cruceros a Barcelona durante el mes de julio y 6,7 millones de plazas aéreas disponibles para arribar a la ciudad, un 7,7% más que en julio de 2025; destacaba que la mayoría de reservas hoteleras correspondían al mercado doméstico. Si solo se observa las reservas de origen internacional, EEUU encabeza la lista en la ciudad de Barcelona.