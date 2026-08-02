Hallados tres proyectiles antiaéreos en plena Eixample de Barcelona

La policía no está habituada a encontrar material de guerra en Barcelona. Pero hace poco encontró artillería pesada tras recibir un aviso a las 12.22 horas mientras se vaciaba la vivienda, en la calle Nàpols, han informado los Mossos a Europa Press. Los proyectiles se encontraban en "buen estado de conservación", dos de ellos eran de calibre 76 milímetros y 80 centímetros de largo y el otro era de calibre 37 milímetros y 40 centímetros de largo.

Los Mossos activaron a los Tedax para que los recogieran y los destruyeran con seguridad. Ante el hallazgo de este tipo de artillería, la policía pide que no se toquen ni se muevan y que se llame al teléfono 112.

La munición de 76 milímetros es artillería de uso naval y terrestre, principlamente se emplea para la defensa de punto contra aeronaves, misiles y drones. La munición de 37 milímetros también es de uso militar y está diseñada para destruir aviones a baja y media altura.

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Hasta ahora en Barcelona preocupaba la a proliferación de armas de fuego asociada con el tráfico de drogas que ha derivado en varios incidentes en los últimos meses en el barrio de La Mina, en el límite de Sant Adrià de Besòs con Barcelona. Como ya explicó EL PERIÓDICO, los Mossos d’Esquadra han explicado hace pocos días que uno de los últimos tiroteos que atemorizan y agotan al vecindario en el que residen unas 11.000 personas rozó la tragedia. La policía ha detenido a cuatro personas a las que ha confiscado siete armas y que relaciona con un virulento enfrentamiento el pasado 12 de mayo, con fuego cruzado y ráfagas de disparos en plena calle, donde se recogieron cerca de 30 casquillos. “Aunque no causó ningún herido, puso en peligro la integridad física de muchas personas”, ha avisado el cuerpo.