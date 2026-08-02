Los tres restaurantes de Barcelona que han enamorado a Dua Lipa

Las ciudades no solo se pueden recorrer, también se interpretan a través de los lugares que cada persona elige y guarda como propios. Bajo esa idea, Dua Lipa ha querido convertir sus viajes en un mapa vivo de recomendaciones, elaborado junto a su plataforma Service95 y la app Google Maps.

¿El resultado? Una colección de listas que mezclan destinos de todo el mundo con rincones muy concretos que han marcado su forma de moverse y disfrutar de cada ciudad.

Entre esas selecciones globales aparece Barcelona con tres lugares que reflejan distintos planes y momentos del día: desde cenas con ambiente especial de cita hasta bares donde el vino natural es protagonista.

Aunque Dua Lipa no ha hecho ninguna lista exclusiva de Barcelona, como sí ha hecho con ciudades como Tokio, Londres y Los Ángeles, ha habido tres sitios que se han quedado en su memoria.

12 listas compartidas en Maps

Dua Lipa es una cantante y compositora de pop nacida en el Reino Unido en 1995. Comenzó a subir versiones de canciones a YouTube cuando era adolescente y actualmente es reconocida mundialmente por éxitos que encabezan las listas como 'New Rules', 'Levitating' y 'Don't Start Now'. Además, ha ganado múltiples premios, como varios Grammy y Brit Awards.

Aunque Dua Lipa destaque principalmente por su música, recientemente ha decidido implicarse en el mundo gastronómico, lanzando 12 listas compartidas en Maps, junto a su plataforma Service95, repletas de sus lugares favoritos alrededor del mundo, cada una con una foto de su galería personal y sus recomendaciones personales.

Dos bares en Ciutat Vella

El primer lugar de Barcelona que podemos encontrar es el bar Cañete, ubicado en la calle de la Unió, 17, Ciutat Vella, 08001. Este bar se encuentra en la lista de cenas y aperitivos relajados creada por la artista británica, la cual opina que el "Bar Cañete ofrece tapas de toda la vida con mucha seguridad en su propuesta. Jamón ibérico, boquerones, una copa de algo bien frío... Lleva abierto desde 1935 y no da señales de perder fuelle. Me encanta ir a almorzar allí".

Este bar de tapas destaca principalmente por sus ofertas de mariscos y pescados frescos que vienen directamente de las lonjas catalanas y por seleccionar sus verduras de agricultores locales, asegurando que siempre sean de temporada, para brindar sabores auténticos y vibrantes en cada plato.

Sus platos estrella son el jamón de bellota cortado a mano, berberechos de las Rías al vapor y su entrecot de Nebraska 'Black Angus' para los más carnívoros.

Calamar carbonizado y vino natural

El segundo sitio que llamó la atención de Dua Lipa es el bar Brutal, ubicado en la calle de la Princesa, 14, Ciutat Vella, 08003. Este lugar se encuentra en la lista de bares de vinos naturales y la artista lo describe así: "Sinceramente, confía en quien esté detrás de la barra. Pero si tienen el calamar carbonizado (que suele ser el caso), pídelo sin dudar. Y deja que ellos elijan el vino. Para mí, de eso se trata precisamente ir a un sitio así".

Aunque también sirven comida, este sitio destaca por ser un bistró pionero en vinos naturales que, con el tiempo, han acumulado un pequeño tesoro de más de 2.000 referencias de vinos, desde los más clásicos hasta los más sorprendentes.

Además, cuenta con un gran equipo de sumilleres que comprenden los diferentes gustos, preferencias y niveles de experiencia de sus clientes.

Un restaurante en la lista de citas inolvidables

Finalmente, Dua Lipa resalta el restaurante Gresca, ubicado en la calle Provença, 230, Eixample, 08036. Según la cantante, el sitio destaca por sus "vinos naturales y cocina catalana moderna, con un estilo que transmite una sensación de naturalidad y sencillez. Una cena pausada, un vino excelente: este es un restaurante capaz de devolverte la fe en los menús degustación".

Gresca sale recomendado en la lista de citas inolvidables, en la que la artista recomienda los sitios en los que ha tenido las mejores citas con su actual pareja. Este último restaurante, más allá de la recomendación de Dua Lipa, es un restaurante muy reconocido que aparece en la guía Michelin.

La guía Michelin lo describe así: "El local, que tiene la cocina abierta para conectar la zona de barra con el comedor, basa su propuesta en sabrosos platillos de gusto actual, exclusivamente a la carta y con opciones para compartir, aunque si vas solo también puedes solicitar platos de media ración. Trabajan muy bien el tema cinegético, la casquería y los productos de temporada".