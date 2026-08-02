Los delitos caen un 14% en L'Hospitalet desde la puesta en marcha del Plan Bastió

Desde la puesta en marcha del Plan Bastió, el pasado 14 de abril, los delitos han caído un 14% en L'Hospitalet de Llobregat. El dispositivo policial extraordinario para contener la presión delictiva en la ciudad ha permitido reducir un 13% los hurtos, la tipología delictiva más habitual; un 20% los robos violentos en el espacio público, y un 33% los robos con fuerza en el interior de vehículos.

Gracias a "una presión policial más inteligente y focalizada", 15 de los 60 multirreincidentes detectados en la ciudad han ingresado en prisión durante estos tres meses. Además, han aumentado un 8% las identificaciones de personas con órdenes de detención pendientes.

"Estamos satisfechos y esta es la línea que debemos seguir", ha señalado Sònia Rius, intendenta de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en L'Hospitalet.

El Bastió es el plan de choque de los Mossos d'Esquadra diseñado para contener los hechos delictivos en la segunda ciudad de Cataluña. En 2025, los delitos aumentaron un 10,1% en L'Hospitalet, mientras que descendieron un 4,1% en el conjunto de Cataluña y un 6,1% en Barcelona.

Durante estos tres meses, los Mossos han aplicado una estrategia transversal y de impacto diario con el objetivo de prevenir la delincuencia, reforzar la seguridad ciudadana y detectar conductas delictivas.

En este contexto, se han desarrollado diferentes dispositivos Daga y Kanpai para combatir los robos con violencia e intimidación y actuar contra los multirreincidentes y la presencia de armas blancas.

Sònia Rius, responsable de los Mossos en L'Hospitalet, ha destacado que los resultados del Plan Bastió, que se mantendrá durante el mes de agosto, "son muy positivos". Más allá de la reducción del 14% de los delitos respecto al mismo periodo de 2025, ha asegurado que se está produciendo una "consolidación" de este descenso en los datos interanuales.

Rius ha subrayado que el plan ha sido especialmente efectivo para controlar a los 60 multirreincidentes detectados en la ciudad, que acumulan 1.897 antecedentes policiales, 295 de ellos por robos violentos.

Durante los últimos tres meses, 15 de estos reincidentes han ingresado en prisión, de los cuales 11 estaban especializados en robos con violencia.

Otro de los objetivos del plan era controlar el uso delictivo de los patinetes eléctricos, especialmente por parte de jóvenes e incluso menores de edad que los utilizan para huir después de cometer robos violentos mediante el método del tirón.

Hasta el 29 de julio, se han intervenido 264 patinetes eléctricos con la colaboración de la Guardia Urbana.

"Es un dato muy importante porque en el 50% de los robos violentos se utilizan estos vehículos", ha añadido Rius.

La detección de armas blancas también ha sido uno de los principales focos del plan mediante los dispositivos Daga. Rius ha recordado que las armas blancas se utilizan en el 12% de los robos violentos, una cifra "pequeña", pero que genera alarma social.

Balance del último dispositivo

El miércoles 29 de julio se llevó a cabo uno de los operativos incluidos en el plan, concretamente un dispositivo Bastió-Daga en los alrededores de las estaciones de metro de La Torrassa y Pubilla Cases, así como en la plaza Espanyola.

El balance final fue de 135 personas identificadas, que acumulaban un total de 674 antecedentes policiales.

Además, fue detenido un hombre sobre el que pesaba una requisitoria judicial por un delito de hurto y cinco personas fueron citadas por infracciones de la normativa de extranjería.

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También se tramitaron cuatro denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes, una por falta de respeto a los agentes y se procedió a la inmovilización de cuatro patinetes eléctricos.