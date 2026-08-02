Declarado un incendio de vegetación agrícola en Montmaneu (Barcelona)

Los Bombers de la Generalitat trabajan desde este domingo al mediodía en un incendio de vegetación agrícola en Montmaneu (Barcelona) en colaboración con los agricultores de la zona.

Se han desplegado 9 medios terrestres y 3 aéreos tras recibir un aviso a las 12.50, según han informado los bomberos en X.

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El fuego está quemando un campo de rastrojos y se habría prendido un trozo de masa forestal al abrirse por el flanco izquierdo, han detallado.