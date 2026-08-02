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Agricultores de la zona

Declarado un incendio de vegetación agrícola en Montmaneu (Barcelona)

Se han desplegado 9 medios terrestres y 3 aéreos tras recibir un aviso a las 12.50

última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid, León y Zamora

Incendio de vegetación agrícola en Montmaneu

Incendio de vegetación agrícola en Montmaneu

Bombers de la Generalitat

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Los Bombers de la Generalitat trabajan desde este domingo al mediodía en un incendio de vegetación agrícola en Montmaneu (Barcelona) en colaboración con los agricultores de la zona.

Se han desplegado 9 medios terrestres y 3 aéreos tras recibir un aviso a las 12.50, según han informado los bomberos en X.

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El fuego está quemando un campo de rastrojos y se habría prendido un trozo de masa forestal al abrirse por el flanco izquierdo, han detallado.

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