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Suministro eléctrico

Cortes de luz en Barcelona hoy: varias incidencias dejan sin suministro eléctrico a zonas de la Marina, Gran Via y el entorno de Fira

El mapa de incidencias muestra una elevada concentración de avisos repartidos entre el entorno de la Gran Via, la Marina del Prat Vermell, Fira de Barcelona, Bellvitge y la Zona Franca

Mapa con incidencias en el suministro eléctrico

Mapa con incidencias en el suministro eléctrico

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Varias incidencias por cortes de suministro eléctrico están afectando desde primera hora de la mañana a distintos puntos del suroeste de Barcelona y su área limítrofe con L'Hospitalet de Llobregat. El mapa de incidencias muestra una elevada concentración de avisos repartidos entre el entorno de la Gran Via, la Marina del Prat Vermell, Fira de Barcelona, Bellvitge y la Zona Franca.

La mayor parte de los avisos se concentran en un radio relativamente reducido, lo que apunta a una incidencia que está afectando a una parte concreta de la red de distribución eléctrica. En el mapa pueden observarse numerosos puntos distribuidos a lo largo de la Gran Via, la C-31 y los accesos al recinto de Fira de Barcelona.

Zonas afectadas

Entre las áreas donde se registran incidencias figuran:

  • La Marina del Prat Vermell.
  • El entorno de Fira de Barcelona Gran Via.
  • Granvia Sud.
  • Bellvitge.
  • El Gornal.
  • Parte de la Zona Franca y los accesos al puerto.

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La incidencia también alcanza algunos puntos próximos a las infraestructuras logísticas y viarias que conectan Barcelona con L'Hospitalet.

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